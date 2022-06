PHOTO ALASTAIR GRANT, ASSOCIATED PRESS

(Wimbledon) Le favori Novak Djokovic a aisément disposé de l’Australien Thanasi Kokkinakis 6-1, 6-4 et 6-2 au deuxième tour du tournoi de Wimbledon, mercredi.

Associated Press

Le détenteur de six titres en carrière sur la pelouse du All England Club — dont les trois derniers — affrontera au prochain tour son compatriote serbe Miomir Kecmanovic, qui a défait difficilement le Chilien Alejandro Tabilo 7-6 (4), 7-6 (3), 3-6 et 6-3.

Par ailleurs, le finaliste des Internationaux de France, Casper Ruud, a plié l’échine au deuxième tour. Le Norvégien, troisième tête de série du tournoi, a été surpris 3-6, 6-2, 7-5 et 6-4 par le Français Ugo Humbert sur le court no 2.

Chez les dames, la deuxième tête de série Anett Kontaveit a subi le même sort que Ruud. L’Estonienne a baissé pavillon 6-4, 6-0 au deuxième tour devant l’Allemande Jule Niemeier.

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ASSOCIATED PRESS Anett Kontaveit

Kontaveit n’a jamais atteint le quatrième tour sur la pelouse londonienne — le seul tournoi du Grand Chelem où elle n’y est jamais parvenue. Elle participait au tournoi de Wimbledon pour la huitième fois. De plus, c’était le premier match de Kontaveit sur le gazon cette saison.

Un peu plus tard aujourd’hui, la favorite locale, la 10e tête de série Emma Raducanu, croisera le fer avec la Française Caroline Garcia. Le détenteur de deux titres à Wimbledon, Andy Murray, foulera ensuite le court contre le tennisman américain format géant John Isner.

L’Espagnol Carlos Alcaraz sera aussi en action aujourd’hui. Chez les dames, la Tunisienne Ons Jabeur, la Grecque Maria Sakkari et l’Allemande Angelique Kerber doivent aussi disputer leur match de deuxième tour.

Une faible pluie s’est abattue sur Wimbledon en matinée, et le ciel risque d’être nuageux pour le reste de la journée.