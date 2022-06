Wimbledon

Rafael Nadal ne ressent plus de douleur au pied

(Wimbledon) Rafael Nadal n’a plus joué à Wimbledon depuis sa défaite en demi-finales 2019, mais il entend défendre chèrement ses chances cette année d’autant qu’il ne ressent plus la douleur au pied qui le faisait tant souffrir depuis un an et demi, a-t-il affirmé samedi.