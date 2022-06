(Wimbledon) Serena Williams a foulé le court central sous un toit rétractable fermé, vendredi après-midi, profitant de la nouvelle politique de Wimbledon permettant aux joueurs et joueuses de s’y entraîner ainsi que sur le court no 1 avant le début du tournoi la semaine prochaine.

Howard Fendrich Associated Press

Accompagnée de l’entraîneur Eric Hechtman — qui a travaillé avec sa sœur aînée, Venus, et qui remplace son entraîneur de longue date Patrick Moratoglou, maintenant avec Simona Halep — et de son partenaire d’entraînement Jarmere Jenkins, Williams a effectué son retour sur le site de son dernier match officiel en simple, il y a presque un an, au All England Club. Il s’était terminé après moins d’un set, lorsque Williams a glissé sur le gazon et s’est blessée à la jambe droite.

Vêtue d’une tenue et d’une visière entièrement blanches, Williams a suivi Iga Swiatek, première tête de série, dans le stade principal et elle s’est entraînée environ 45 minutes, exerçant ses coups droits en fond de court, ses volées, son smash, ses services. Les moniteurs pour enregistrer la vélocité des services étaient éteints, il n’y avait donc aucun moyen de connaître la rapidité de ses services, mais les échos produits par ses puissants coups résonnaient sur les milliers de sièges verts vides.

La scène s’est déroulée quelques heures après le tirage au sort, où Williams a appris qu’elle aura pour première adversaire, Harmony Tan, une Française de 24 ans classée 113e et qui détient un record de carrière de 2-6 dans les matchs du Grand Chelem.

La place occupée par Williams au tableau féminin était d’ailleurs l’élément le plus attendu du tirage au sort. Il s’agit de la première présence de l’Américaine en simple dans un tournoi depuis qu’elle s’est blessée à la jambe droite et a abandonné lors du premier set de son match de premier tour sur le court central il y a un an.

En raison de son manque d’activité ces 12 derniers mois, Williams — qui a été no 1 au classement — ne figure pas parmi les 1200 meilleures joueuses de la WTA cette semaine et le tirage au sort aurait pu la placer n’importe où dans le tableau et contre n’importe quel adversaire au premier tour. Elle a fait son retour sur le circuit cette semaine seulement en disputant deux matchs de double lors d’un tournoi préparatoire en Angleterre et a bénéficié d’une invitation pour jouer à Wimbledon.

PHOTO ANDREW BOYERS, ACTION IMAGES VIA REUTERS Serena Williams a fait équipe avec Ons Jabeur cette semaine en double à Eastbourne.

Alors que le palmarès de l’Américaine de 40 ans devrait lui conférer un classement, le All England Club adhère désormais strictement au classement pour déterminer comment il sélectionne les joueurs.

Williams a remporté sept titres à Wimbledon, parmi son total de 23 titres en simple du Grand Chelem, un record de l’ère professionnelle. Tan, quant à elle, fera ses débuts au tournoi sur gazon.

Si Williams parvient à vaincre Tan, son prochain match pourrait être contre Sara Sorribes Tormo, qui est classée 32e mais n’a jamais franchi le deuxième tour du All England Club ou le troisième tour d’un tournoi majeur en 19 matchs.

Le troisième tour mettrait potentiellement Williams face à une adversaire plus coriace : Karolina Pliskova, sixième tête de série, qui a été la finaliste contre Ashleigh Barty l’année dernière à Wimbledon et a également atteint la finale des Internationaux des États-Unis en 2016 — défaisant Williams en demi-finale.

Barty a pris sa retraite à 25 ans en mars et ne défendra donc pas son titre lors de l’ouverture du tournoi, lundi. Cela laisse également ouverte la question de savoir quelle joueuse féminine aura l’honneur de jouer le premier match sur le court central, mardi, un créneau traditionnellement réservé à la championne de l’année précédente.

Les deux choix les plus probables semblent être Iga Swiatek, no 1, qui est présentement sur une séquence de 35 victoires consécutives et vient de remporter le titre à Roland-Garros, ou Simona Halep, qui a remporté le trophée 2019 à Wimbledon, face à Williams en finale, mais n’a pas eu l’occasion de lancer le tournoi sur le court central en 2020, lorsque le tournoi a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, ou en 2021, car elle était blessée et incapable de jouer.

La Canadienne Bianca Andreescu, finaliste au tournoi de Bad Homburg, affrontera l’Américaine Emina Bektas, issue des qualifications. Rebecca Marino disputera son premier match contre le Polonaise Kataryzyna Kawa.