Le tableau était grand ouvert pour Leylah Annie Fernandez. Une présence en finale à Roland-Garros était clairement à sa portée. Toutefois, la Québécoise s’est frottée à la joueuse que personne n’attendait à Paris. Martina Trevisan a mis fin au parcours de Fernandez en trois manches de 6-2, 6-7 et 6-3, lors de leur match de quarts de finale, mardi.

Lorsqu’elle a atteint la finale des Internationaux des États-Unis la saison dernière, Leylah Annie Fernandez avait surpris la planète tennis. Inconnue ou presque du grand public, elle avait enchaîné les victoires surprises et les triomphes inattendus contre les meilleures joueuses au monde et des championnes en grand chelem.

Ce que vit Martina Trevisan depuis le début de la quinzaine à la porte d’Auteuil est à peu près similaire. Même si son tableau de chasse est moins impressionnant, son aplomb sur la terre orangée lui a permis non seulement de battre la Québécoise, mais surtout d’atteindre la demi-finale d’un tournoi majeur pour la première fois depuis le début de sa carrière qui s’étend sur une dizaine d’années.

Dès le début du match, l’Italienne a imposé son style de jeu. Dans cette rare bataille entre gauchères, Travisan est parvenue à rendre Fernandez inconfortable. Il faut toutefois souligner que le parcours de la Lavalloise a été plus complexe que celui de son opposante depuis le début du tournoi. Elle a vaincu des têtes de séries comme Belinda Bencic (14) et Amanda Anisimova (27) dans de longs matchs, tandis que Trevisan n’avait perdu aucune manche avant le match de mardi.

Les longues balles lourdes et directes de l’Italienne de 28 ans ont semblé déstabiliser la 17e tête de série, qui a l’habitude de prendre la balle tôt dans le rebond. Fernandez avait beaucoup de difficulté à s’appliquer sur ses coups droits, qui sont habituellement si mordants et fusants. Or, elle était souvent mal alignée et mal positionnée, si bien qu’elle frappait souvent la balle avec le cadre de sa raquette ou en déséquilibre. Elle a collectionné les fautes directes en première manche et elle aura été dans le pétrin rapidement.

Son état de santé a aussi été un facteur déterminant. Au cinquième jeu de la manche, Fernandez a fait appel à la thérapeute pour traiter une blessure au pied droit. Elle s’est fait appliquer un bandage, mais elle restait quand même incommodée et diminuée.

Trevisan en a profité pour faire bouger abondamment son adversaire. Même si elle a sauvé trois balles de manches, Fernandez n’a pas été l’ombre d’elle-même et a perdu le set 6-2.

Le retour de Fernandez

Ceux qui comptaient Fernandez comme battue n’ont pas appris. La Québécoise est la reine des grandes remontées et tout était possible contre la 59e joueuse au monde. Malgré un pied endolori et un momentum inexistant, elle est revenue très forte au deuxième set. La manche a été très serrée et s’est jouée à peu de choses.

La force de caractère dont a fait preuve la jeune de 19 ans a sans doute déboussolé l’Italienne. La Québécoise s’est adaptée rapidement et elle est revenue dans le match.

Il y a aussi le fait que Trevisan était incapable d’aligner les bons services. Cette facette du jeu a été complexe pour la vétérane. Non seulement la vélocité était moindre, mais son manque de constance et ses nombreuses doubles fautes dans les moments cruciaux lui ont coûté la manche. Fernandez l’a emporté au bris d’égalité.

Cependant, une histoire Cendrillon ne serait rien sans une fin heureuse. Il était légitime de croire que Fernandez pouvait freiner Trevisan dans son beau parcours. Après tout, elle avait été le personnage principal ce même genre d’histoire il y a moins d’un an à Flushing Meadows. Elle savait qu’il s’agissait d’un piège. Puis malgré son expérience, l’Italienne n’est pas encore taillée pour les grands moments. Elle a gagné son premier titre en carrière il y a quelques jours à peine au Maroc et son meilleur résultat en grand chelem était une participation en quarts de finale à ce même tournoi de Roland-Garros en 2020.

Le dernier tiers du match a été à l’avantage de Trevisan, malgré de bons flashs de Fernandez, notamment en situation de bris. Après avoir tirée de l’arrière 4 à 0, Fernandez est revenue contre toute attente à 5-3. Spécialiste sur terre battue, l’Italienne a finalement trouvé le moyen de s’en sortir et la Québécoise qui ne pouvait que constater les dégâts, sur une seule jambe.