(Paris) Le Canadien Denis Shapovalov a rapidement plié bagage à Roland-Garros.

La Presse Canadienne

L’Ontarien s’est incliné contre le Danois Holger Rune 6-3, 6-1, 7-6 (4) au premier tour du tournoi parisien.

Shapovalov faisait figure de 14e tête de série à ce tournoi sur terre battue tandis que Rune n’est pas classé.

C’était la première fois que Shapovalov, âgé de 23 ans, affrontait Rune, âgé de 19 ans, qui est classé 40e joueur mondial.

« Ç’a été difficile. C’est certain que je n’ai pas été en mesure d’offrir ma meilleure performance. C’est définitivement frustrant, a avoué Shapovalov. Mais oui, cela montre simplement que j’ai beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Et je suis impatient de retourner au travail. Je ne pense jamais que j’ai fini d’apprendre et de m’améliorer. Donc, oui, c’est un moment difficile, mais je continue à travailler. »

Shapovalov a totalisé six as contre Rune, mais le jeune Danois a dominé dans pratiquement toutes les autres catégories.

Rune a conservé un meilleur pourcentage de réussite au service, il a concrétisé cinq de ses neuf balles de bris et a remporté 64 points au service contre 46 pour Shapovalov, qui a aussi commis 53 fautes directes.

Photo Christophe Ena, Associated Press Holger Rune

Shapovalov a tenté de résister à la troisième manche forçant le bris d’égalité, mais il a rapidement tiré de l’arrière 3-1 et n’a pu combler l’écart, expédiant la balle de match à l’extérieur.

Rune, une vedette montante sur le circuit de l’ATP, a remporté le tournoi de Munich plus tôt ce mois-ci et a été demi-finaliste à Lyon la semaine dernière.

« C’est ce pour quoi vous travaillez tous les jours pour pouvoir jouer les plus grands tournois. Et affronter des joueurs comme Denis, c’est aussi excellent pour moi. C’est un niveau incroyable. Je suis super content et enchanté d’être dans cette position en ce moment, a mentionné Rune. Pouvoir avoir des chances contre ces gars-là, pouvoir, vous savez, remporter mon premier titre à Munich a été un énorme pas en avant dans ma carrière. Je suis vraiment positif et je travaille dur chaque jour pour m’améliorer. »

Rune avait également gagné le tournoi junior à Roland-Garros en 2019. Il a notamment vaincu le numéro 3 mondial Alexander Zverev en route vers son premier titre à Munich.

Trois Canadiens sont toujours en compétition à Roland-Garros et participeront à la deuxième ronde, mercredi. L’Ontarienne Bianca Andreescu affrontera la Suissesse Belinda Bencic, 14e tête de série, la Lavalloise Leylah Fernandez, no 17, affrontera la Tchèque Katerina Siniakova, tandis que Félix Auger-Aliassime, 9e tête d’affiche, affrontera l’Argentin Camilo Ugo Carabelli, issu des qualifications.