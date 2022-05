Tournoi de Roland-Garros

Comme lancer un 25 cents…

Le circuit de l’ATP est extrêmement paradoxal. D’une part, on annonce la fin de la domination du Big Three en raison de l’émergence et du succès de tous les jeunes joueurs talentueux presque chaque année. D’autre part, Rafael Nadal et Novak Djokovic remportent encore les tournois les plus importants et ils ne semblent pas vouloir ralentir.