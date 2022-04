Russes et Biélorusses toujours admissibles au tournoi

Les athlètes russes et biélorusses seront autorisés à participer à l’Omnium Banque Nationale à Montréal et à Toronto au mois d’août, du moins pour le moment.

La Presse Canadienne

Tennis Canada a déclaré à La Presse Canadienne qu’il n’y a pas d’interdiction pure et simple pour les athlètes russes et biélorusses de participer aux tournois. La déclaration faisait suite à une annonce mercredi selon laquelle les joueurs de ces pays ne seraient pas autorisés à participer au tournoi de Wimbledon vers la fin juin, en raison de la guerre en Ukraine.

« Tennis Canada suivra les recommandations et les décisions prises par l’ATP et la WTA concernant la participation de joueurs russes et biélorusses, a déclaré Tennis Canada dans un communiqué.

« À l’heure actuelle, les joueurs de ces nations sont autorisés à participer à des évènements internationaux de tennis sur le circuit, mais ils ne peuvent pas concourir sous le nom ou le drapeau de la Russie ou de la Biélorussie jusqu’à nouvel ordre. »

Le numéro 2 Daniil Medvedev et le numéro 8 Andrey Rublev, ainsi que la numéro 4 à la WTA, Aryna Sabalenka, seraient parmi ceux éligibles à prendre part à l’Omnium Banque Nationale.

Cependant, Tennis Canada n’a pas exclu la possibilité que cela change.

« Comme nous le faisons depuis le début du conflit, nous continuerons à surveiller la situation et réagirons en conséquence, en collaboration avec les instances dirigeantes du tennis », a déclaré l’organisation.

« Tennis Canada est solidaire du peuple ukrainien et nous adressons nos pensées à tous les Ukrainiens vivant à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Nous espérons vraiment que la paix prévaudra bientôt. »

Le tournoi masculin de l’Omnium Banque Nationale aura lieu du 5 au 14 août à Montréal, tandis que les dames joueront à Toronto du 6 au 14 août.