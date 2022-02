Comme la France et les États-Unis, le Canada pourrait avoir dès cette année son programme national de formation de futurs champions de tennis. L’équipe de jeunes talents, financée par la grande banque européenne BNP Paribas, porterait le nom de la jeune sensation québécoise, Félix Auger-Aliassime, 9e raquette sur le circuit de l’ATP.

Le Soleil

« C’est un projet qu’on est en train de mettre en place avec les gens de BNP, raconte le père du grand québécois, Sam Aliassime. Il existe déjà une équipe à New York, la Team [John] McEnroe, et une autre en France, Team [Jo-Wilfried] Tsonga. Le but, c’est de créer une équipe formée de 4 à 8 joueurs, et d’aider ces jeunes Canadiens à atteindre les plus hauts niveaux dans un cadre éducatif et ludique. »