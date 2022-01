Si les premiers moments de l’année sont annonciateurs des mois à venir, Félix Auger-Aliassime aura une année formidable.

Nicholas Richard La Presse

En deux semaines à peine, il a permis au Canada de remporter son premier titre à la Coupe ATP et il est maintenant au neuvième rang mondial, le meilleur classement de sa carrière.

L’athlète de 21 ans a eu peu de temps pour se remettre de ses émotions, parce qu’il disputera lundi son premier match aux Internationaux d’Australie, le premier tournoi majeur de la saison.

Toutefois, il est certain que le Québécois pourra et devra bâtir sur sa brillante performance lors du premier tournoi de la saison.

« C’est un super début d’année. C’est un scénario presque parfait. Évidemment, j’aurais pu gagner tous mes matchs en simple et m’approcher un peu plus de la perfection, mais finalement, on a réussi à gagner ce premier titre pour le Canada, en équipe », a expliqué Auger-Aliassime, bien installé dans sa chambre d’hôtel à Melbourne.

À la mi-novembre, il avait occupé brièvement le 10e rang du classement. Une première percée importante pour Félix dans le top 10. Grâce à ses performances à la Coupe ATP, il se retrouve maintenant en neuvième position, à seulement 502 points de Casper Ruud et du huitième rang. Dans un monde idéal, il aimerait pouvoir s’incruster dans le top 8 et y finir l’année, pour participer aux finales de l’ATP. Toutefois, il refuse de regarder trop loin, car il aura beaucoup de pain sur la planche à court terme et il accorde beaucoup d’importance au processus.

D’autant qu’après avoir atteint le top 10 il y a quelques semaines, Félix est conscient qu’il fait maintenant partie du peloton de tête, même si la place qu’il occupe au classement peut varier. Néanmoins, avoir autant progressé en deux semaines lui donne une motivation supplémentaire, même si, d’une certaine manière, il devra désormais s’habituer à battre ses sommets personnels.

« J’avais déjà atteint le top 10 l’année dernière, donc y être à nouveau aujourd’hui, ce n’est pas la même sensation que la première fois. Je me considérais déjà comme un joueur qui faisait partie des 10 meilleurs au monde, a-t-il souligné, en souriant. Évidemment, d’une semaine à l’autre il y a des hauts et bas, parce que le classement est toujours en mouvement. C’est pour ça que ce qui est important pour moi, c’est de savoir où et comment je vais finir l’année. »

Faire sa marque à Melbourne

De son propre aveu, Félix Auger-Aliassime n’a jamais été très à l’aise aux Internationaux d’Australie. Il n’avait jamais remporté de match là-bas avant l’année dernière.

Cette édition est cependant fortement différente, en raison de son aplomb des derniers temps.

À la Coupe ATP, il a probablement eu la meilleure préparation dont un joueur puisse rêver avant un tournoi d’envergure, c’est-à-dire d’affronter uniquement des joueurs élites. Étant le meilleur Canadien au classement, il a affronté les meilleurs joueurs des équipes adverses. Il a ainsi croisé le fer avec Taylor Fritz, Cameron Norrie, Alexander Zverev, Daniil Medvedev et Roberto Bautista Agut, tous des membres du top 25. Coup sur coup.

PHOTO JEREMY NG, AGENCE FRANCE-PRESSE

« C’est un couteau à double tranchant », a toutefois précisé le Québécois. Il était conscient qu’en jouant contre de si bons joueurs, il aurait pu perdre davantage de matchs et ça aurait pu être plus dévastateur. Cependant, il a bien répondu et ça lui a aussi permis de bien se mesurer et de mieux se comparer aux meilleurs joueurs au monde.

« J’ai pu voir où mon jeu en était, j’ai pu voir ce qui fonctionne et ce que je dois améliorer par rapport à mes matchs contre Zverev et Medvedev, et même contre Norrie ou Bautista Agut », a-t-il lancé

Ce sont des victoires qui sont très bonnes pour ma confiance. Félix Auger-Aliassime

Félix le dit lui-même : à la veille de son premier match à Melbourne, il est un meilleur joueur, il se connaît mieux, il est plus à même de trouver des solutions en plein match, son bagage est plus étoffé, il sait comment mieux aborder les gros tournois et il est beaucoup plus serein.

Il affrontera au premier tour Emil Ruusuvuori, classé au 80e rang mondial. Les deux joueurs se connaissent relativement bien. Le Finlandais et lui se sont entraînés ensemble à quelques reprises, et selon le Québécois, son adversaire est un très bon joueur. Il le décrit comme un athlète qui possède une belle technique, une bonne qualité tennistique, un bon toucher de balle, un excellent rythme et un excellent timing.

« C’est compliqué comme premier tour. C’est un joueur qu’on ne connaît pas beaucoup, mais je pense qu’on va le voir de plus en plus dans les prochaines années », a ajouté le jeune homme de 21 ans.

Outre remporter tous ses matchs, Félix Auger-Aliassime veut rester constant. C’est un peu sa résolution de la nouvelle année, comme il l’expliquait à La Presse plus tôt en janvier.

Il sait qu’il peut jouer à un très haut niveau et qu’il peut battre les meilleurs au monde, comme Alexander Zverev il y a quelques jours. En même temps, il peut échapper des matchs contre des joueurs classés beaucoup plus bas que lui. Ce sont des choses qui arrivent et qui continueront d’arriver, c’est pratiquement inévitable. À 21 ans, ces variations font partie du processus. Sauf qu’à 21 ans, Félix est le neuvième joueur sur la planète et il veut être capable d'impressionner à chaque tournoi, à chaque match et à chaque coup.

Il l’a fait à la Coupe ATP et il veut le refaire aux Internationaux d’Australie.