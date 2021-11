Duel entre Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov en demi-finales

(Stockholm) Félix Auger-Aliassime a défait Botic van de Zandschulp 6-4, 6-3 en quarts de finale de l’Omnium de Stockholm, jeudi, ce qui a mis la table pour un duel contre un adversaire familier.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime, 11e joueur mondial, a mis une heure et 25 minutes pour venir à bout du Néerlandais, 61e joueur au monde. Il s’agissait du premier duel en carrière entre les deux tennismen.

Le Québécois âgé de 21 ans a offert une performance pratiquement sans faille contre van de Zandschulp. En plus d’avoir été très efficace au service, il a su éviter les doubles fautes et provoquer des chances de bris.

Auger-Aliassime a d’ailleurs sauvé la seule balle de bris offerte à son adversaire, et il est parvenu à le briser trois fois en 12 occasions. Il a également commis deux fois moins de fautes directes (10-20) que van de Zandschulp, dans cet affrontement présenté en salle au Royal Tennis Hall de Stockholm.

Au service, Auger-Aliassime a fait preuve de beaucoup d’efficacité, remportant 82 % des balles jouées sur son premier service, en plus de réussir 11 as.

« J’ai bien bougé et j’ai varié la vitesse et la hauteur de mes balles, a indiqué Auger-Aliassime. Cette surface me sied bien. »

Auger-Aliassime affrontera son ami et compatriote Denis Shapovalov lors des demi-finales. Shapovalov, champion en titre de ce tournoi disputé pour la dernière fois il y a deux ans, a battu le Français Arthur Rinderknech en trois manches de 4-6, 6-3, 7-5.

Ce sera un sixième duel entre les compatriotes. Auger-Aliassime mène 3-2 au pointage, fort de ses deux victoires en 2021, la plus récente en avril au tournoi de Barcelone.

PHOTO JONATHAN NACKSTRAND, AGENCE FRANCE-PRESSE Denis Shapovalov

Dans l’autre portion du tableau, l’Américain Frances Tiafoe croisera le fer avec son compatriote Tommy Paul, qui a eu raison du Britannique Andy Murray 6-2, 3-6, 6-3.

Paul s’est donné une avance de 4-1 en première manche, mais il a éprouvé des difficultés avec son service lors du deuxième set.

Murray a commis une double faute pour permettre à Paul de prendre les devants 4-3 lors de la manche ultime, ratant une occasion d’atteindre une première demi-finale depuis octobre 2019.

« C’est une légende, a dit Paul à propos de Murray. J’ai joué l’un de mes meilleurs tennis aujourd’hui. C’était plaisant de l’affronter. »

Auger-Aliassime espère toujours décrocher un premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP. Il s’est incliné à ses deux finales plus tôt cette saison, à l’Omnium de Stuttgart (sur gazon) et à l’Omnium de Murray River (sur ciment).