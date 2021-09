(Metz) Les Canadiens Vasek Pospisil et Brayden Schnur ont connu une journée difficile mercredi à l’Omnium de Moselle, un tournoi de la série ATP 250.

La Presse Canadienne

Pospisil a plié l’échine 6-3, 6-3 en huitièmes de finale devant le Britannique Andy Murray, 113e raquette mondiale.

Murray, un vétéran âgé de 34 ans, a scellé l’issue de la rencontre sur le ciment en une heure et 24 minutes et présente maintenant une fiche de 5-1 en carrière contre Pospisil, 66e.

Le double médaillé d’or olympique n’a pas offert beaucoup de cadeaux au Vancouvérois : il n’a commis que deux doubles fautes — contre quatre pour Pospisil — et n’a concédé qu’un bris en une occasion à son adversaire.

En contre partie, Murray a été bien plus opportuniste, puisqu’il a réussi quatre bris en six occasions. Il retrouvera maintenant en quarts de finale le vainqueur du duel entre le Français Lucas Pouille et le favori du tournoi, le Polonais Hubert Hurkacz.

Pouille a mis la table pour cet affrontement en venant de l’arrière pour défaire Schnur 3-6, 6-4 et 6-4 plus tôt dans la journée.

Schnur, qui pointe au 233e échelon mondial, avait dû franchir les qualifications avant de pouvoir affronter Pouille, 142e. Il s’agissait du premier match en carrière entre ces deux joueurs, et Pouille l’a scellé après une heure et 59 minutes de jeu.

Le Torontois a réussi six as contre le tennisman âgé de 27 ans, qui en a claqué lui-même 13. De plus, Schnur n’a converti que trois de ses huit balles de bris, tandis que Pouille en a réussi autant en six opportunités au total.