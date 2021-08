Après son sacre à New York, en septembre 2020, pour son premier titre en Grand Chelem, Dominic Thiem, 27 ans, avait atteint les quarts de finale à Roland-Garros, puis la finale du Masters de Londres pour finir l’année 2020 à la troisième place mondiale.

(Paris) L’Autrichien Dominic Thiem a déclaré forfait mercredi pour l’Omnium des États-Unis (30 août-12 septembre), dont il avait remporté l’édition 2020, en raison de la blessure au poignet droit qui le perturbe depuis plusieurs mois et l’oblige à mettre un terme à sa saison.

Agence France-Presse

« Je dois prendre la décision de déclarer forfait pour l’US Open et de mettre un terme à ma saison 2021, mon poignet me fait à nouveau mal », a déclaré le numéro 6 mondial dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

« La semaine dernière, en frappant un coup droit, j’ai ressenti la même douleur que j’avais senti à Marbella » pour le tournoi de Majorque en juin, a expliqué Thiem qui porte depuis plusieurs semaines une attelle au bras droit.

L’Autrichien a précisé qu’il n’envisageait toutefois pas de se faire opérer : « On va continuer à travailler sur le renforcement et sur la mobilité, je veux être de retour à 100 % de mes capacités pour le début de la saison 2022 », a-t-il expliqué.

Après son sacre à New York, en septembre 2020, pour son premier titre en Grand Chelem, Thiem, 27 ans, avait atteint les quarts de finale à Roland-Garros, programmé exceptionnellement en septembre et octobre, puis la finale du Masters de Londres pour finir l’année 2020 à la troisième place mondiale.

Mais il n’a pas pu poursuivre sur sa lancée en 2021 avec des éliminations en huitième de finale de l’Open d’Australie et au premier tour à Roland-Garros, avant des forfaits pour Wimbledon, les Jeux olympiques et maintenant l’Omnium des États-Unis.

Sa dernière apparition sur le circuit remonte à juin pour le tournoi sur gazon de Majorque où il avait été contraint à l’abandon, à cause de son poignet, durant son match contre le Français Adrian Mannarino.

Début juillet, il avait reconnu qu’il aurait du mal à remettre en jeu son titre à New York : « Je ne peux rien garantir, ni rien me promettre », avait-il dit à la chaîne de télévision Sky Sports Autriche.

Thiem ne sera pas le seul absent de marque à Flushing Meadows. L’ancien numéro 1 mondial Roger Federer a également déclaré forfait et va devoir se faire opérer une nouvelle fois d’un genou.

Les deux autres membres du « Big Three » qui règne sans partage sur le tennis mondial, Rafael Nadal et Novak Djokovic, ne participent pas au Masters 1000 de Cincinnati qui sert traditionnellement de répétition générale avant l’Omnium des États-Unis.

Nadal est blessé au pied gauche, blessure qui l’a contraint de renoncer au tournoi de Toronto début août, tandis que Djokovic n’est plus réapparu sur le circuit depuis les Jeux olympiques de Tokyo, qu’il avait quitté épuisé mentalement et physiquement, après ses défaites en demi-finale et dans le match pour la troisième place.