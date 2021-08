(Mason) Malgré les forfaits de quelques grosses pointures, les premiers duels du tableau principal de l’Omnium Western & Southern ont pris place dimanche soir, alors que le tournoi de la série 1000 fait un retour au Lindner Family Tennis Center après une absence d’une saison.

Associated Press

« Nous sommes très excités que cet évènement de tennis de classe mondiale soit de retour à Cincinnati, a affirmé la directrice des opérations du tournoi, Katie Haas. Nous apprécions cette opportunité d’accueillir des partisans au maximum de notre capacité. »

Le tournoi de préparation avant l’Omnium des États-Unis a eu lieu à New York, l’an dernier, en raison de la pandémie de COVID-19.

Plusieurs étoiles du tennis ont déclaré forfait pour le tournoi de Cincinnati cette saison.

Serena Williams et Sofia Kenin n’y participeront pas en raison de blessures. Venus Williams ne sera pas non plus de la partie.

Chez les hommes, les finalistes de la dernière édition, Novak Djokovic et Milos Raonic, devront s’absenter, tout comme Rafael Nadal.

« C’est une belle opportunité pour plusieurs joueurs quand ces gars-là ne jouent pas, surtout pour ceux qui sont juste derrière eux au classement mondial », a affirmé Andy Murray, qui participe au tournoi en tant que joueur invité.

Âgé de 34 ans, Murray a été couronné à Cincinnati en 2008.

Dans les premiers matchs présentés sur le court central, dimanche soir, l’Argentin Guido Pella a surpris le Belge David Goffin, 15e tête de série et finaliste en 2019. Pella est passé au deuxième tour en deux manches de 6-3, 6-3.

Le Français Benoît Paire est venu à bout du Serbe Miomir Kecmanovic 5-7, 6-3, 6-2.

Originaire de la ville hôte, Cat McNally fera sa troisième apparition dans le tournoi. La joueuse invitée âgée de 19 ans s’est rendue en troisième ronde de l’Omnium des États-Unis la saison dernière.

McNally jouera aussi en double avec sa compatriote Coco Gauff.