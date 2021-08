(Montréal) Pour un deuxième week-end consécutif, le duo formé de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de la Brésilienne Luisa Stefani a mérité son laissez-passer pour la finale d’un tournoi en double de la WTA.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Pour un deuxième week-end consécutif, le tandem composé de la Croate Darija Jurak et de la Slovène Andreja Klepac s’est qualifié pour la finale d’un tournoi en double de la WTA.

L’équation est simple : il y aura un match retour dimanche à l’Omnium de tennis Banque Nationale. Il sera présenté à la suite de la finale du simple entre Karolina Pliskova et Camila Giorgi, qui doit commencer à 13 h 30.

Samedi soir, Dabrowski et Stefani, qui disputent seulement un troisième tournoi ensemble, ont mérité leur billet pour la finale du double féminin à la suite d’une victoire de 6-2, 6-3 contre l’équipe réunissant la Russe Veronika Kudermetova et la Kazakhe Elena Rybakina.

Quelques heures plus tôt, Jurak et Klepac, sixièmes têtes de série, avaient pris la mesure du duo formé de la Polonaise Magda Linette et de l’Américaine Bernarda Pera en deux manches de 7-5 et 6-4.

En finale dimanche dernier à San Jose, Jurak et Klepac l’avaient emporté en 72 minutes, 6-1, 7-5 contre Dabrowski et Stefani. On pourrait donc parler d’un match revanche, mais le mot ne sonne pas bien aux oreilles de la Canadienne.

« Je suis certainement très heureuse de les affronter de nouveau, mais je ne vois pas cela comme un match revanche, cependant. Je trouve, en fait que [ce mot] apporte un goût un peu négatif », a nuancé Dabrowski en visioconférence.

« Je suis davantage excitée à l’idée de voir si je peux mettre en pratique ce que j’ai appris lors de la finale de la semaine dernière, et voir si ça marche mieux cette semaine. J’espère que ça va fonctionner, mais je suppose que nous le saurons demain [dimanche]. »

Ce qui semble évident dans les commentaires qu’a émis Dabrowski, c’est que Jurak et Klepac forment un duo bien rodé.

« Elles jouent ensemble depuis quelques mois. Elles ont cet atout qui vient du fait qu’elles ont disputé beaucoup de matchs ensemble et ont inscrit de bonnes victoires. Elles s’entraînent ensemble, elles sont aussi à peu près du même âge – Jurak a 37 ans, Klepac, 35 – et elles ont beaucoup d’expérience au tennis », a précisé Dabrowski, qui est âgée de 29 ans.

Cinquièmes têtes de série à Montréal, Dabrowski et Stefani ont pris part à un premier tournoi ensemble en octobre 2020 en République tchèque.

Elles avaient atteint la finale, mais avaient perdu contre Aryna Sabalenka et Élise Mertens, les deux mêmes joueuses qu’elles ont battues vendredi pour se qualifier pour les demi-finales.

De leur côté, Jurak et Klepac, qui n’ont pas encore concédé une manche cette semaine, en seront à une quatrième finale en 2021.

Elles ont également gagné le tournoi de Bad Homburg, en Allemagne en juin sur gazon, après avoir perdu à Parme, en Italie, en mai, sur la terre battue.