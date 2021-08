On attendait beaucoup de Bianca Andreescu, mardi soir au Stade IGA, mais la Canadienne a difficilement tenu son rang avec une victoire serrée de 6-1, 3-6, 6-3 sur la Britannique Harriet Dart au 2e tour de l’Omnium Banque Nationale.

Michel Marois La Presse

La huitième mondiale, deuxième favorite du tournoi, a paru tendu et elle a continuellement forcé le jeu, au point d’en faire trop à plusieurs occasions. Elle a d’ailleurs commis 33 fautes directes, contre 28 coups gagnants, mais a réussi à s’imposer à l’usure, en un peu plus de deux heures, comme elle l’a souvent déjà fait depuis le début de sa carrière.

Follement applaudie par les 5000 spectateurs qui avaient pu se procurer des billets, la championne en titre du tournoi a raconté après le match, sur le court : « C’est fantastique de retrouver le public canadien. J’ai joué tellement ici, à Montréal et à Toronto, et vous m’avez montré tellement d’amour. Je ne me souviens pas avoir eu un tel soutien et cela m’a vraiment aidé. »

Elle (Dart) a très bien joué et j’ai peut-être ralenti un peu après la première manche, mais j’ai réussi à reprendre mon rythme par la suite et je suis heureuse de cette première victoire. Je n’ai pas joué beaucoup cette année et je suis encore à court de compétition, mais j’espère progresser de match en match. Bianca Andreescu

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Championne du tournoi en 2019 à Toronto, aussi championne de l’Omnium des États-Unis, quelques semaines plus tard à New York, Bianca Andreescu a connu bien des déboires depuis.

Jouant avec son mélange habituel de coups variés, Andreescu a eu de la difficulté à trouver ses marques tout au long du match. Profitant de la nervosité de sa rivale, la huitième mondiale a vite pris l’avantage en première manche. Après avoir subi un bris de service dans le troisième jeu, la Canadienne a joué avec plus d’intensité et d’agressivité, forçant son adversaire à commettre plusieurs fautes directes.

Andreescu disait plus tôt cette semaine qu’elle avait beaucoup travaillé sur ses services récemment et elle a fort bien fait en première manche avec plus de 80 % de premières balles en jeu.

Modeste 152e mondiale, obligée de passer par les qualifications, Dart avait déjà surpris lundi en prenant la mesure de la Québécoise Leylah Fernandez, 7-5, 7-6 (4). La joueuse de 25 ans a découvert une adversaire d’un autre calibre, mardi, en la personne de la huitième mondiale et deuxième favorite du tournoi. Elle ne s’est toutefois pas laissée déranger par l’enjeu ni par la foule après avoir perdu la première manche.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Harriet Dart

C’est même elle qui a pris l’initiative dans la deuxième manche avec encore un bris dans le troisième jeu. Et cette fois, c’est elle qui a été plus solide au service avec d’excellentes premières balles qui lui ont permis de garder l’avantage jusqu’à la fin de la manche.

Tout allait donc se jouer dans la manche décisive, disputée sous de gros nuages noirs et avec un vent tourbillonnant qui gênait les deux joueuses. Alors que quelques grains de pluie tombaient sur le stade, c’est Dart qui a d’abord pris l’avantage avec un autre bris rapide, mais Andreescu est revenu à égalité. Et c’est elle qui a repris les devants dans le huitième jeu avec un bris décisif qui lui a permis de sceller sa victoire au jeu suivant sur son service.

Championne du tournoi en 2019 à Toronto, aussi championne de l’Omnium des États-Unis, quelques semaines plus tard à New York, la joueuse de 21 ans a connu bien des déboires depuis.

Inactive pendant 15 mois entre la finale du circuit WTA en novembre 2019 et les Internationaux d’Australie, en février de cette année, Andreescu a encore été gênée par les blessures cette saison, en plus d’avoir contracté la COVID 19 en avril, quelques jours après avoir atteint la finale à l’Omnium de Miami.

Elle n’est revenue au jeu qu’à la fin mai, juste avant Roland-Garros, et n’a pu vraiment se faire justice sur la terre battue, puis sur le gazon. Sortie sèchement (2-6, 1-6) par la Française Alizé Cornet au premier tour à Wimbledon, la Canadienne a préféré faire l’impasse sur les Jeux de Tokyo.

Elle ne dispute donc que son neuvième tournoi cette année et, comme on l’a vu mardi, elle est encore visiblement à court de matchs, comme elle l’a dit, et devra hausser son niveau de jeu si elle veut défendre son titre cette semaine.

Elle affrontera au troisième tour la gagnante du match prévu mercredi entre la 11e favorite Ons Jabeur et Daria Kasatkin