(Wimbledon) Le court central et le court no 1 du All England Club pourront présenter des matchs à guichets fermés pour les tableaux de simple à Wimbledon à partir des quarts de finale, et ce jusqu’à la fin du tournoi du Grand Chelem.

Associated Press

Ce sera donc « le premier évènement sportif extérieur à pouvoir faire salle comble » en Grande-Bretagne depuis le début de la pandémie de coronavirus, en 2020.

Wimbledon avait annulé le tournoi l’an dernier à cause de la pandémie. C’était alors la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le tournoi subissait le couperet.

Le All England Club a indiqué que la décision de faire passer la capacité de ses deux principaux stades de 50 % à 100 % avait été prise « après une première semaine d’activités irréprochable » et avec l’approbation du gouvernement.

Après les matchs du quatrième tour lundi, les quarts de finale doivent se mettre en branle mardi chez les dames, suivis de ceux chez les hommes le lendemain. Les demi-finales se dérouleront ensuite, tandis que les finales féminine et masculine auront lieu samedi et dimanche prochains, respectivement.

Avant le début du tournoi, le club avait indiqué qu’il comptait faire salle comble uniquement pour les deux finales de simple.

Le court central peut accueillir 14 979 spectateurs, tandis que le court no 1 compte 12 345 sièges. Le nombre de spectateurs qui pourront être admis sur le reste du site « sera réduit en fonction du nombre de courts qui seront utilisés pour les matchs », a précisé le All England Club.

Les spectateurs devront démontrer chaque jour à leur arrivée sur le site qu’ils ont subi un test de dépistage de la COVID-19 négatif dans les 48 heures avant l’évènement, ou qu’ils ont reçu les deux doses du vaccin contre le coronavirus.