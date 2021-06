PHOTO MARIJAN MURAT, DPA VIA AP

(Stuttgart) Le Québécois Félix Auger-Aliassime a atteint la finale du tournoi de Stuttgart après avoir défait l’Américain Sam Querrey en deux manches de 6-4, 7-5, samedi.

La Presse Canadienne

Âgé de 20 ans, Auger-Aliassime est passé en finale de ce tournoi de la catégorie ATP 250 pour une deuxième année de suite. Il s’agit également de la troisième année consécutive qu’un Canadien disputera le match ultime à cet évènement.

Auger-Aliassime, qui n’a toujours pas perdu un set en trois matchs à Stuttgart, est en quête d’un premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP. Il s’est incliné à ses sept apparitions précédentes en finale.

Troisième tête de série du tournoi, Auger-Aliassime n’a eu que deux occasions de briser pendant tout son duel contre Querrey, mais il les a toutes deux concrétisées pour gagner une manche et éventuellement le match.

Pendant la rencontre, Auger-Aliassime a réussi 13 as et il a commis quatre doubles fautes. Il a gagné 85 % de ses points en premier service et 89 % de ses points en deuxième service.

Le Québécois croisera maintenant le fer en finale avec le Croate Marin Cilic, qui a progressé dans le tournoi en gagnant 6-3, 1-0 quand l’Autrichien Jurij Rodionov a dû se retirer en début de deuxième manche en raison d’une blessure.

PHOTO MARIJAN MURAT, DPA VIA AP Marin Cilic

Rodionov avait déjà eu recours à des traitements à la suite d’une chute pendant son affrontement de quart de finale face à l’Australien Alex de Minaur.