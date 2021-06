Sylvain Bruneau et Bianca Andreescu ont mis un terme à leur relation professionnelle, a annoncé la joueuse sur son compte Twitter, tôt mardi matin.

Frédérick Duchesneau

La Presse

« Le cœur lourd, je vous informe que mon entraîneur, mentor et ami de longue date, Sylvain Bruneau, et moi avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre relation athlète-entraîneur. Notre amitié restera éternelle… Ce furent quatre années extraordinaires… Je suis très reconnaissante pour tous les exploits que nous avons accomplis ensemble et tous nos beaux souvenirs. Sylvain était plus qu’un entraîneur… il fait partie de la famille », a écrit la joueuse sur Twitter.

Bruneau était notamment à ses côtés lorsqu’elle a remporté les Internationaux des États-Unis en 2019.

Il y a un mois presque jour pour jour, dans le cadre de la réorganisation provoquée par le départ de Louis Borfiga, Tennis Canada avait annoncé que Sylvain Bruneau prendrait entièrement en charge le tennis féminin professionnel et de transition, tout en poursuivant son travail d’entraîneur auprès de Bianca Andreescu.

Borfiga avait assuré que Bruneau continuerait d’accorder la priorité à son rôle auprès d’Andreescu, tout en s’acquittant de ses autres tâches. C’est le vice-président au développement de l’élite lui-même qui, à l’époque, avait demandé à l’entraîneur de prendre la future vedette sous son aile.

Souvent blessée, la Canadienne présente néanmoins une fiche de 11-4 cette année, de retour après une pause de 15 mois causée par une blessure à un genou.

La pandémie a-t-elle causé cette rupture entre l’entraîneur-père de famille et sa joueuse ? Sylvain Bruneau réagira par voie de communiqué plus tard ce mardi.