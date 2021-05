Leylah Fernandez a connu une journée bien agréable lundi, et la Serbie y a été pour beaucoup.

La Presse Canadienne

Quelques heures après avoir été récompensée par l’ITF, la Québécoise de 18 ans s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de tennis de Belgrade grâce à une victoire en deux manches, 7-5, 6-1, face à la Slovène Polona Hercog.

Pour Fernandez, il s’agit d’une quatrième victoire en huit matchs depuis qu’elle a gagné son premier tournoi en carrière, à Monterrey au Mexique, le 21 mars.

Le duel a commencé avec trois heures de retard à cause du mauvais temps et a été retardé pendant plus de trois heures additionnelles, de nouveau à cause de la pluie, après seulement 22 minutes d’action.

À ce moment, Fernandez détenait une avance de 2-1, grâce à un bris de service réalisé au troisième jeu. Toutefois, dès la reprise des hostilités, alors que le quatrième jeu avait été entamé avant l’interruption, Hercog a réalisé un bris à son tour pour ramener le match à service égal.

Les deux joueuses ont échangé cinq bris lors des sept jeux suivants-trois en faveur de Fernandez-et la Québécoise a finalement pu préserver son service lors du 12e jeu, pour clore le premier set en 61 minutes.

L’histoire a été toute autre en deuxième manche, du moins pour Fernandez.

Alors qu’elle avait fait face à neuf balles de bris lors du set initial, dont six qu’elle a réussi à sauver, Fernandez n’a concédé qu’une seule chance de bris au deuxième set, que sa rivale n’a pas su exploiter.

La Québécoise a d’ailleurs entamé ce deuxième set avec aplomb en gagnant les quatre premiers jeux. Elle n’a eu besoin que de 35 minutes pour gagner cette deuxième manche, grâce à un autre bris lors du septième jeu.

Hercog n’a obtenu que 18 points lors de ce deuxième set, comparativement à 32 pour Fernandez.

Au deuxième tour, Fernandez affrontera la gagnante du duel entre la Bulgare Viktoriya Tomova et la Serbe Lola Radivojevic, une adolescente de 16 ans qui a obtenu un laissez-passer des organisateurs.

Quant à Tomova, elle a accédé au tableau principal à titre de « perdante fortunée » à la suite du retrait d’Anastasia Pavlyuchenkova, ennuyée par une blessure abdominale. Pavlyuchenkova était la favorite du tournoi.

Courage et engagement

Avant qu’elle ne dispute ce premier match, Fernandez avait reçu le prix « Heart » de la Coupe Billie Jean King.

Tennis Canada a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse. L’organisation a précisé que cet honneur lui a été attribué à la suite de ses prestations dans la victoire de 4-0 du Canada contre la Serbie en avril dernier.

Les deux victoires en simple de Fernandez avaient contribué à assurer la place du Canada aux qualifications de l’an prochain. Fernandez avait vaincu Olga Danilovic, 7-5, 4-6 et 6-4 et Nina Stojanovic, 3-6, 6-3 et 6-4.

La Lavalloise de 18 ans était en lice avec la Britannique Katie Boulter, la Polonaise Magdalena French et l’Ukrainienne Elina Svitolina.

La gagnante du prix — qui honore les joueuses qui ont représenté leur pays avec distinction, ont fait preuve d’un courage exceptionnel sur le court et ont démontré un engagement remarquable envers leur équipe lors de la Coupe Billie Jean King — a été désignée par le vote du public.

Ce prix est accompagné d’un chèque de 3000 $ que Fernandez peut verser à l’œuvre caritative de son choix. La Canadienne a décidé de faire un don à Table de sécurité alimentaire de Villeray à Montréal.

« Représenter mon pays et faire partie d’une équipe aussi formidable signifie beaucoup pour moi. […] Après une année si difficile pour nous tous, c’est incroyable d’avoir l’occasion de célébrer la bonté et de la transmettre. »