Rafael Nadal et Novak Djokovic à Sydney, en janvier 2020.

Une finale opposant Nadal et Djokovic au Masters 1000 de Rome

(Rome) Rafael Nadal et Novak Djokovic se retrouveront pour la sixième fois opposés en finale du Masters 1000 de Rome, dimanche, dans un choc qui sera le premier depuis la finale de Roland-Garros facilement remportée en octobre par l’Espagnol.

Agence France-Presse

Djokovic, numéro 1 mondial et tenant du titre, s’est qualifié aux dépens de l’accrocheur italien Lorenzo Sonego (33e mondial) 6-3, 6-7 (5/7), 6-2, quelques heures après la victoire de Nadal, tête de série numéro 2 et détenant le plus de succès à Rome (9), contre l’Américain Reilly Opelka (47e mondial), 6-4, 6-4.

Chez les dames, la finale opposera la Tchèque Karolina Pliskova (9e mondiale) à la jeune Polonaise Iga Swiatek (15e), lauréate surprise de Roland-Garros l’an dernier.

PHOTO PAUL WHITE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La Tchèque Karolina Pliskova (9e mondiale)

À deux semaines de l’ouverture du Grand chelem parisien, les finales du tournoi de Rome, répétition générale avec quasiment tous les meilleurs réunis cette semaine au Foro Italico, rassembleront donc trois des quatre finalistes de la dernière édition du Grand chelem parisien, disputé à l’automne dernier.

Djokovic, laminé en finale il y a sept mois par Nadal (6-0, 6-2, 7-5) pour le 13e sacre de l’Espagnol à Paris, espère que l’histoire se finira mieux pour ces retrouvailles.

Le Serbe, numéro 1 mondial et tenant du titre, a dû batailler face à Lorenzo Sonego, soutenu par un public acquis à sa cause pour sa première demi-finale en Masters 1000.

« Nole », poussé au troisième set pour ne pas avoir su conclure les deux balles de match obtenues à la fin du second, a su garder son calme pour s’imposer, quelques heures seulement après avoir livré une bataille homérique pour conclure son quart de finale contre Stefanos Tsitsipas (N.5) interrompu par la pluie vendredi.

Depuis 2005, la finale du Masters 1000 de Rome a toujours réuni soit Nadal, soit Djokovic, soit les deux (cinq fois). L’Espagnol s’y est imposé à neuf reprises pour onze finales et le Serbe cinq fois en dix finales.