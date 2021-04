PHOTO MICHEL EULER, ASSOCIATED PRESS

(Charleston, Caroline du Sud) La Québécoise Leylah Annie Fernandez s’est inclinée 6-4, 3-6 et 6-3 devant Danka Kovinic au deuxième tour du tournoi de Charleston, mercredi après-midi.

La Presse Canadienne

Fernandez, 72e joueuse au monde, a plié l’échine au bout de deux heures et 15 minutes de jeu devant la 91e raquette mondiale. Il s’agissait du premier duel en carrière entre les deux joueuses.

La Lavalloise âgée de 18 ans a manqué de constance dans son jeu, tout comme son adversaire. Elle a d’ailleurs été victime de sept bris, contre six pour Kovinic.

Fernandez et Kovinic ont aussi commis un impressionnant total de 11 doubles fautes pendant cette rencontre disputée sur le ciment.

La joueuse originaire du Monténégro affrontera au tour suivant la troisième tête de série, Petra Kvitova. Celle-ci a défait l’Australienne Storm Sanders 7-6 (4), 6-2 pour mettre la table pour un affrontement contre Kovinic en huitièmes de finale.

En double féminin, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu américaine Asia Muhammad ont pris la mesure de la Croate Darija Jurak et de la Slovène Andreja Klepac 6-4, 3-6 et 10-5 en huitièmes de finale.