Raonic et Shapovalov passent au troisième tour

(Miami) Le Canadien Milos Raonic a facilement vaincu l’Australien Jordan Thompson 6-2 et 6-1 samedi, et il s’est qualifié pour la troisième ronde du Tournoi de tennis de Miami, tout comme son compatriote Denis Shapovalov.

La Presse Canadienne

Raonic, 12e tête de série, a réussi 14 as et a gagné 96 % des points à son premier service.

L’athlète de Thornhill, en Ontario, n’a fait face à aucune balle de bris et a converti trois de ses sept chances de bris.

Il n’a eu besoin que d’une heure pour se défaire de Thompson.

« De commencer le tournoi de cette façon est très positif », a déclaré Raonic.

J’ai été bien meilleur à mon service que lors du tournoi précédent. Je me sens également mieux physiquement, et tous ces éléments avancent dans la bonne direction. Milos Raonic

Raonic dit avoir subi une blessure lors des Internationaux d’Australie, où il a perdu en huitième de finale aux mains de Novak Djokovic, l’éventuel champion. Or, il croit qu’il est peut-être retourné trop tôt en prenant part au Tournoi d’Acapulco.

« Je ne me suis pas donné une bonne opportunité d’être prêt à temps. Entre mon dernier match à Acapulco et aujourd’hui, je pense qu’il s’est écoulé presque dix jours. Ç’a m’a beaucoup aidé et j’espère que c’est quelque chose que je pourrai endurer, physiquement, pendant le reste de l’évènement. »

Raonic, qui avait bénéficié d’un laissez-passer lors du premier tour, affrontera le vainqueur du duel entre le Français Ugo Humbert et le Portugais Joao Sousa.

Raonic a atteint les quarts de finale en trois occasions au Tournoi de Miami, le plus récemment en 2018.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS À Miami Denis Shapovalov a défait le Biélorusse Ilya Ivashka

Shapovalov poursuit son chemin

Plus tard samedi, l’Ontarien Denis Shapovalov, sixième tête de série, a défait le Biélorusse Ilya Ivashka en trois manches de 6-7 (5), 6-4 et 6-4.

Shapovalov a dû patienter avant de terminer le troisième set en raison d’une longue interruption causée par la pluie.

Vendredi, le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté son match de deuxième tour, 6-4, 6-4 contre le Français Pierre-Hugues Herbert. Auger-Aliassime livrera bataille à l’Américain John Isner dimanche.

Le Québécois aura alors l’occasion de venger l’échec crève-cœur qu’il avait subi aux mains d’Isner en demi-finale de ce même tournoi en 2019. Lors de leur seul affrontement en carrière, Auger-Aliassime s’était incliné 7-6(3) et 7-6(4).

Du côté féminin, Bianca Andreescu se mesurera à l’Américaine Amanda Anisimova dimanche. Andreescu s’est qualifiée pour la troisième ronde, vendredi, grâce à sa victoire en deux manches, 7-6 (5) et 6-2 contre la Tchèque Tereza Martincova.