Le « Big 3 »

Qui est le plus grand joueur de tous les temps ?

Novak Djokovic devient ce lundi le recordman de la longévité au premier rang du classement mondial du tennis masculin. Ses 311 semaines au sommet, une de plus que Roger Federer (310), sont un argument de plus en sa faveur dans un débat qui anime tous les amateurs de tennis : qui est le plus grand joueur de tous les temps ?