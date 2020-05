Les Canadiennes Bianca Andreescu, Leylah Annie Fernandez et Eugenie Bouchard doivent faire partie d’un groupe de 16 joueuses qui prendront part à la première édition du tournoi Invitation Credit One Bank le mois prochain.

La Presse canadienne

Le réseau de télévision Tennis Channel a annoncé la tenue de ce tournoi, qui doit avoir lieu à compter du 23 juin à Charleston, en Caroline du Sud. L’évènement ne fait pas partie du calendrier régulier de la WTA et se jouera en l’absence de spectateurs.

Sixième joueuse mondiale et championne en titre des Internationaux des États-Unis, Andreescu n’a pas joué un seul match depuis une blessure au genou gauche survenue à la fin d’octobre pendant les Finales de la WTA en Chine.

L’Ontarienne de 19 ans espérait pouvoir défendre son titre au tournoi d’Indian Wells, en mars dernier, mais avait dû déclarer forfait car elle n’était pas entièrement rétablie.

Finalement, le tournoi a été annulé le 8 mars, quelques jours avant les premiers matchs, en raison du coronavirus. L’Organisation mondiale de la santé a annoncé le 11 mars que le coronavirus avait atteint un stade pandémique.

Pendant que Andreescu cherchait à se rétablir de sa blessure, la Lavalloise Leylah Annie Fernandez a permis au tennis féminin canadien de demeurer à l’avant-scène avec des performances qui l’ont aidée à faire des bonds de géant au classement.

L’athlète de 17 ans a d’abord attiré l’attention en défaisant la Suissesse Belinda Bencic, alors classée cinquième au monde, lors de la Fed Cup, en Suisse, au début de février.

Moins d’un mois plus tard, elle a atteint la finale du tournoi d’Acapulco — une première pour elle sur le circuit de la WTA — sans perdre une seule manche en six matchs. Elle a cependant perdu le duel ultime aux mains de la Britannique Heather Watson en trois sets.

La semaine suivante, elle s’est rendue jusqu’en quarts de finale au tournoi de Monterrey, où elle a perdu contre la réputée ukrainienne Elina Svitolina, éventuelle championne du tournoi.

Tout ça a fait en sorte que Fernandez a grimpé du 209e rang, le 5 janvier, au 118e échelon lorsque le monde du tennis s’est retrouvé en pause forcée.

Pour Bouchard, la situation est beaucoup plus difficile. Classée cinquième au monde le 19 octobre 2014 après dix mois marqués par une qualification à la finale de Wimbledon et des demi-finales en Australie et à Roland-Garros, la Montréalaise de 26 ans a amorcé 2020 au 262e rang et a glissé de 60 places depuis.

PHOTO LEE JIN-MAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Eugenie Bouchard

En excluant la ronde de qualification en vue des Internationaux d’Australie de 2020 — où elle a été incapable de mériter une place au sein du tableau principal — Bouchard n’a disputé que quatre matchs cette année et affiche un dossier de 2-2.

Sa dernière sortie sur les courts remonte à la fin de janvier, lors d’un tournoi de niveau inférieur à Newport Beach, en Californie. Elle avait alors été sèchement éliminée, 1-6, 2-6, par l’Américaine Alexa Glatch, alors 283e au monde, dès la première ronde.

Bouchard devait participer au duel de la Fed Cup contre la Suisse mais elle s’est retirée en raison d’une blessure à un poignet.

Le tournoi Invitation Credit One Bank comptera 16 matchs en simple et huit en double, et les participantes seront réparties dans deux équipes.

Outre les trois Canadiennes, la liste des joueuses inclut l’Américaine Sofia Kenin, championne des Internationaux d’Australie de 2020, la Biélorusse Victoria Azarenka et l’Américaine Sloane Stephens.