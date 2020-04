Le volet montréalais de la Coupe Rogers, qui devait être présenté du 8 au 16 août au Stade IGA, est reporté.

Alexandre Pratt

La Presse

La nouvelle a été confirmée à La Presse, vendredi soir, par le directeur de l’événement et vice-président de Tennis Canada, Eugène Lapierre. Ce sera « très difficile » de replacer le tournoi dans le calendrier d’automne, a précisé M. Lapierre. Exceptionnellement, en raison de la pandémie, les Internationaux des États-Unis et Roland-Garros doivent se succéder, en août et en septembre. Ça laisse peu de possibilités pour présenter la Coupe Rogers à Montréal sous une température clémente.

De façon plus réaliste, les femmes reviendraient jouer à Montréal à l’été 2021.

Plus tôt dans la journée, le gouvernement québécois avait demandé l’annulation de tous les événements publics sportifs jusqu’au 31 août.