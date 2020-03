L’incertitude inquiète Vasek Pospisil

Vasek Pospisil se trouvait à Indian Wells le dimanche 8 mars et s’entraînait en vue de l’Omnium BNP Paribas lorsque le tournoi, l’un des plus prestigieux au calendrier de la saison de tennis, a été annulé à cause de craintes liées à la COVID-19.