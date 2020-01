(Melbourne) Le Canadien Denis Shapovalov a perdu un long duel qui a nécessité quatre manches face au Hongrois Marton Fucsovics, lundi, en première ronde des Internationaux de tennis d’Australie.

La Presse canadienne

Inscrit à la compétition à titre de 13e tête de série — son plus haut classement en carrière à un tournoi du Grand Chelem —, l’Ontarien de 20 ans a eu de la difficulté à gérer ses émotions et a perdu en trois heures 14 minutes, 6-3, 6-7 (7), 6-1, 7-6 (3).

« Je pense avoir joué de façon très nerveuse (lundi), a noté Shapovalov. J’étais en très bonne forme, en très bonne condition avant d’aborder le tournoi. Toutefois, j’ai joué de façon tendue. »

Plus tard, son compatriote ontarien Milos Raonic a manqué de temps dans sa tentative de remettre le Canada sur le chemin de la victoire alors que son match face à l’Italien Lorenzo Giustino a été stoppé par la pluie.

Raonic, 32e tête de série, menait alors 6-2, 6-1, 5-2. Mardi, il aura la chance d’aller chercher le dernier jeu requis pour accéder au deuxième tour.

Également mardi, la Lavalloise Leylah Annie Fernandez, le Montréalais Félix Auger-Aliassime et le Vancouvérois Vasek Pospisil doivent disputer leur match de premier tour en simple.

Du jeu erratique

Shapovalov s’est présenté à Melbourne dans de bonnes dispositions. Il avait vaincu deux rivaux du top 10 et s’était incliné au troisième set, en bris d’égalité, face au numéro deux mondial Novak Djokovic lors de la Coupe ATP plus tôt en janvier, à Sydney.

Toutefois, le tennisman canadien le mieux classé n’a pas connu beaucoup de succès, récemment, en tournois du Grand Chelem. Lors de trois de ses quatre dernières sorties dans de telles circonstances, il a subi l’élimination dès la ronde initiale.

Shapovalov a commis 62 fautes directes, 27 de plus que son adversaire. Fucsovics a également réussi à sauver six des sept balles de bris auxquelles il a fait face.

« J’ai le sentiment que mon niveau de jeu peut me permettre de vaincre n’importe lequel des joueurs faisant partie de l’élite. Bien sûr, il y a tant de grands joueurs sur le circuit et si je ne suis pas tout à fait à point, si je suis un peu nerveux, tout le monde peut me battre aussi », a reconnu Shapovalov.

« C’est donc une question d’apprentissage, d’aller de l’avant. C’est sûr que c’est vraiment décevant, mais il n’y a rien d’autre à faire que d’en tirer les leçons. »

Shapovalov et Fucsovics, classé 67e sur le circuit de l’ATP, ne s’étaient jamais affrontés avant lundi.

Fucsovics avait déjà joué les trouble-fêtes auparavant aux Internationaux d’Australie. En 2018, il avait surpris l’Américain Sam Querrey, 13e tête de série aussi.

« Habituellement, ce n’est pas un chiffre chanceux mais dans mon cas, (le chiffre 13) est mon préféré, a déclaré Fucsovics. J’ai joué l’un de mes meilleurs matchs (lundi). Tout fonctionnait bien. »

Fucsovics s’est bâti un coussin de 2-0 au premier set, faisant preuve de doigté en retours de service pour forcer Shapovalov à se placer hors position. Bien que le Canadien ait gagné le jeu suivant, Fucsovics a continué d’appliquer la pression et il a gagné la manche initiale 6-3.

Après avoir donné l’impression d’être déstabilisé pendant le premier set et lors du jeu initial de la deuxième manche, Shapovalov a commencé à retrouver ses repères. Il est revenu dans le match lorsque le Hongrois a commis sa deuxième double faute du match, alors que Shapovalov détenait une avance de 8-7 au bris d’égalité.

Toutefois, Shapovalov a continué d’avoir des ennuis à gérer ses émotions, au point il s’est retrouvé face à un recul de 1-5 au troisième set. On l’a notamment vu lancer sa raquette violemment au sol, un geste qui lui a valu une réprimande de la part de l’arbitre.

PHOTO MANAN VATSYAYANA, AFP Denis Shapovalov a lancé sa raquette avec force sur le sol lorsqu’il a donné un avantage à Marton Fucsovics.

« Je ne l’ai pas cassée. Si je la casse, réprimandez-moi à 100 %, a crié Shapovalov en direction de l’arbitre Renaud Lichtenstein. Vous ne faites pas votre travail. Vous cherchez seulement des raisons pour me réprimander. »

Shapovalov a tout de même pris des avances de 2-0 et de 3-1 au quatrième set, mais Fucsovics est venu de l’arrière et a même pris une avance de 5-4 avant que le Canadien n’égale le score. Les deux rivaux ont échangé les deux jeux suivants pour forcer la tenue d’un autre bris d’égalité.

Grâce à un revers coupé tout juste hors de portée de Shapovalov, Fucsovics s’est emparé d’une avance de 4-2 après que le Canadien eut monté au filet pour tenter de forcer le jeu. Shapovalov a employé la même stratégie lors du point suivant, mais ça l’a laissé hors position pour un retour en profondeur de Fucsovics, qui prenait alors une avance de 5-2.

Lors du point suivant, Shapovalov a expédié la balle hors limites, donnant quatre balles de match à Fucsovics. Ce dernier a laissé filer la première, mais pas la suivante pour confirmer sa victoire surprise.

« Il a été très solide tout au long du match, a loué Shapovalov, mais de toute évidence je n’étais pas entièrement là, aujourd’hui. »