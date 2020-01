PHOTO ANDY WONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Paris) La Canadienne Bianca Andreescu, lauréate du dernier US Open et 6e mondiale, a annoncé samedi son forfait pour les Internationaux d’Australie, qui se déroule du 20 janvier au 2 février à Melbourne, en raison d’une blessure au genou gauche contractée fin 2019.

Agence France-Presse

« Ma convalescence se passe bien et je me sens de mieux en mieux chaque jour mais […] aux les Internationaux d’Australie arrivent trop tôt et je ne pourrai malheureusement pas y participer cette année », a expliqué sur Twitter la jeune femme de 19 ans.

La révélation de l’année 2019 s’était blessée fin octobre à Shenzhen (Chine) lors de la phase de groupes des Finales de la WTA, qui réunissait les huit joueuses les mieux classées à l’issue de la saison. Elle n’a pas pu reprendre la compétition depuis.

Faire une croix sur les aux Internationaux d’Australie, « c’était une décision difficile à prendre car j’adore jouer à Melbourne mais je dois respecter mon programme de récupération », a ajouté Andreescu qui a aussi remporté les tournois d’Indian Wells et de Toronto en 2019.