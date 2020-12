Roger Federer se retire des Internationaux de tennis d’Australie alors qu’il se prépare à revenir au jeu après avoir subi deux interventions chirurgicales au genou droit.

Howard Fendrich

Associated Press

L’agent du légendaire joueur suisse a partagé la nouvelle à The Associated Press, dimanche soir.

Tony Godsick, un représentant de longue date de Federer, a indiqué qu’il travaillait à mettre en place un calendrier de tennis pour le gagnant de 20 tournois du Grand Chelem. Federer envisage de revenir sur le circuit de l’ATP peu de temps après le premier tournoi majeur de l’année.

« Roger a décidé de ne pas participer aux Internationaux d’Australie en 2021. Il a fait des progrès au cours des derniers mois concernant son genou et sa condition physique. Après avoir consulté son équipe, il a toutefois décidé que la meilleure décision à long terme était de revenir au jeu après ce tournoi, a déclaré Godsick à The Associated Press, par voie de communiqué. Je vais amorcer des discussions cette semaine concernant les tournois qui se dérouleront à la fin du mois de février. Ensuite, je mettrai en place un calendrier pour le reste de l’année. »

Le début des Internationaux d’Australie a été retardé de trois semaines en raison de la pandémie de COVID-19 et il est maintenant prévu le 8 février, à Melbourne Park.

Âgé de 39 ans, Federer s’entraîne actuellement à son domicile pendant la saison morte, à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Le Suisse n’a pris part à aucun match de tournoi depuis la fin du mois de janvier, aux Internationaux d’Australie. Il s’était incliné en trois sets en demi-finale contre l’éventuel champion, Novak Djokovic.

Quelques semaines plus tard, Federer a annoncé qu’il avait subi une arthroscopie au genou droit. Plus tard, il a subi une deuxième intervention chirurgicale.