(Madrid) Le Masters 1000 de Madrid durera deux semaines, du 27 avril au 9 mai 2021, au lieu d’une seule auparavant, ont annoncé mercredi les organisateurs du tournoi dans un communiqué.

Agence France-Presse

« À partir de 2021, ce sera un tournoi de deux semaines, une prolongation qui réaffirme la volonté de croissance du l’unique tournoi ATP Masters 1000 et WTA Premier Mandatory qui se dispute en Europe », ont indiqué les organisateurs.

D’abord repoussé de mai à septembre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, l’évènement madrilène, désormais disputé sur terre battue et qui regroupe le tournoi féminin et masculin au même moment et au même endroit dans le moderne complexe de la Caja Magica, a finalement été annulé cette année.

En mai, les organisateurs avaient toutefois mis en place un tournoi virtuel, auquel ont participé des vedettes comme Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas ou Andy Murray, entre autres.

« Ce nouveau format de deux semaines permettra aux organisateurs de promouvoir cet évènement au niveau mondial […] comme l’un des principaux tournois du circuit WTA et du tennis » en général, a souligné Steve Simon, président de la WTA, cité dans le communiqué.

Le tournoi débutera le 27 avril avec la phase préliminaire WTA, et le premier tour du tableau final féminin sera disputé dès le 29 avril.

Les qualifications des hommes débuteront le vendredi 30 avril, et le premier tour du tableau masculin commencera le dimanche 2 mai, selon le communiqué.