(Londres) Dominic Thiem a de nouveau eu le meilleur sur Rafael Nadal au bris d’égalité, disposant du vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem en deux manches aux Finales de l’ATP.

The Associated Press

Thiem s’est imposé 7-6 (7), 7-6 (4) à sa cinquième balle de match à leur première confrontation depuis les quarts de finale des Internationaux d’Australie en janvier, quand l’Autrichien a triomphé après avoir gagné les trois bris d’égalité de ce duel âprement disputé en quatre manches.

Le champion des Internationaux des États-Unis avait entrepris le tournoi dans son groupe avec une victoire en trois manches aux dépens du tenant du titre Stefanos Tsitsipas, dimanche. Il sera assuré d’une présence en demi-finales si Tsitsipas dispose d’Andrey Rublev plus tard, mardi.

Nadal, qui a vaincu Rublev en deux manches à son premier match, a raté l’occasion de se qualifier avec un match à venir et il a rendez-vous avec Tsitsipas, jeudi, avec une place en demi-finales à l’enjeu. Nadal n’a jamais gagné les Finales de l’ATP, qui demeure le plus important titre manquant à son palmarès.

Nadal a rendu hommage à Thiem et il a décrit le match comme « très égal ».

« Nous avons tous les deux offert un tennis de très haut niveau. Il a mérité la victoire parce qu’il a un peu mieux joué dans certains moments clés, a noté Nadal.

« Je suis beaucoup plus confiant maintenant avec la qualité de mon tennis qu’il y a quelques jours. »

Thiem, qui a qualifié sa performance de l’une des meilleures de sa carrière, a gagné la première manche après avoir comblé un déficit de 5-2 au bris d’égalité, sauvant au passage deux balles de manche.

On a eu droit à des échanges de grande qualité pendant tout le match et Thiem a fait impression lorsqu’il a réussi deux coups droits victorieux lors d’une séquence de trois points pour conclure le bris d’égalité — le premier sur une balle de manche de Nadal à 6-7 et l’autre pour conclure la manche.

« Ç’a été un excellent match du premier au dernier point », a reconnu Thiem, « mais en fait, j’ai été assez chanceux d’enlever la première manche. »

Après avoir été chacun victime d’un bris à la deuxième manche, Nadal a sauvé trois balles de match au service à 5-4 et mené 40-0. Il a gagné cinq points d’affilée dans ce jeu, dont un sur un lob de Thiem que Nadal a expédié d’un revers sur la ligne.

Thiem a ensuite gagné trois points d’affilée pour s’emparer de l’avance 6-3 au bris d’égalité. Nadal a sauvé une autre balle de match, mais il s’est ensuite avoué vaincu à la suite d’un revers trop long.

La journée où l’Autriche a reconfiné sa population dans la foulée d’une deuxième vague de la pandémie de coronavirus, Thiem — l’une des plus grandes vedettes du sport du pays — s’est dit heureux d’avoir offert un bon spectacle à ses compatriotes.

« J’espère que les gens ont apprécié le match à la maison », a confié Thiem, « et ont oublié un peu pendant quelques heures les moments difficiles que nous traversons actuellement. »