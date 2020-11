PHOTO THIBAULT CAMUS, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Le Canadien Milos Raonic a atteint les quarts de finale au Masters de Paris, jeudi, après avoir éliminé l’Américain Marcos Giron 7-6 (1), 6-2.

La Presse Canadienne

Le puissant cogneur originaire de Thornhill, en Ontario, a claqué 17 as et scellé l’issue de la rencontre en une heure et 22 minutes.

Raonic, la 10e tête de série à Paris, n’a pas été confronté à la moindre balle de bris, et il lui a ravi son service deux fois en sept tentatives.

Les deux joueurs ont été assez efficaces avec leur première balle, mais Raonic a gagné 88 % des points avec celle-ci-contre 70 % pour Giron.

Le représentant de l’unifolié, qui pointe au 17e échelon mondial, a porté sa fiche à 2-0 en carrière contre la 91e raquette au monde.

Le tennisman âgé de 29 ans, qui fut finaliste à ce tournoi en salle en 2014, croisera le fer en quarts de finale avec le Français Ugo Humbert, qui a montré la sortie au Croate Marin Cilic 6-3, 6-7 (4), 6-3.

Dans les autres matchs à l’affiche, la troisième tête de série Daniil Medvedev a fait fi d’un mauvais début de match et pris la mesure de l’Australien Alex de Minaur 5-7, 6-2 et 6-2. Le Russe affrontera en quarts de finale l’Argentin Diego Schwartzman, qui a pulvérisé l’Espagnol issu des qualifications Alejandro Davidovich Fokina 6-1, 6-1.

Le favori du tournoi, Rafael Nadal, sera en action plus tard jeudi, tout comme la quatrième tête de série Alexander Zverev, le vainqueur du tournoi de Vienne Andrey Rublev et le Suisse Stanislas Wawrinka.