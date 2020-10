(Anvers) Le Canadien Milos Raonic est passé en quarts de finale à l’Omnium européen d’Anvers, en Belgique.

La Presse Canadienne

La cinquième tête de série a vaincu le Britannique Cameron Norrie 7-5, 7-6 (4) dans ce duel de deuxième tour du tournoi ATP 250 disputé sur surface dure.

Raonic a complété la rencontre avec 19 as et n’a jamais fait face à une balle de bris, en plus de remporter 89 % des échanges joués sur ses premières balles de service face au 70e joueur au monde.

En tout, Raonic n’a perdu que 10 échanges en 12 jeux au service.

« Le court est rapide, alors ça m’aide beaucoup, tout en me compliquant la tâche au retour, a déclaré Raonic. Je pense pouvoir aussi très bien servir sur un court plus lent et j’aime bien avoir le temps (de réagir en retour).

« Je dois être discipliné ici et être prêt parce que même pour un joueur qui n’a pas nécessairement le meilleur service, s’il touche le bon endroit sur le court, ça peut être très efficace en raison de sa vitesse. »

L’Ontarien, qui occupe le 19e rang mondial, affrontera le Bulgare classé quatrième Grigor Dimitrov. La 20e raquette mondiale a défait mercredi l’Espagnol Pablo Andujar 4-6, 6-3, 6-4.

Dimitrov a remporté trois des cinq affrontements face à Raonic en carrière.

Dans l’autre rencontre complétée jeudi, le Sud-Africain issu des qualifications Lloyd Harris a surpris la septième tête de série, l’Américain Taylor Fritz, en deux manches de 7-5 et 7-6 (3).