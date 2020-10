PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ASSOCIATED PRESS

Djokovic éjecte son adversaire en 1 h 23 et passe au 3 e tour

(Paris) Le N.1 mondial Novak Djokovic n’a encore laissé échapper que cinq jeux au deuxième tour de Roland-Garros en éjectant le Lituanien Ricardas Berankis (66e) en trois manches 6-1, 6-2, 6-2 jeudi, en seulement 1 h 23.

Agence France-Presse

Massé en bas du dos entre les deuxième et troisième manches, Berankis était manifestement diminué.

« C’était difficile de voir Ricardas blessé. Dans la troisième manche, il ne bougeait pas beaucoup sur le court, a compati le Serbe en français. Mais moi je me suis très bien senti, comme au premier tour. J’espère pouvoir continuer comme ça », a-t-il ajouté.

Éblouissant et ébloui

La plus grande préoccupation de Djokovic semble avoir été les rares rayons de soleil durant le match. Le no 1 au monde a dû demander à son équipe de lui trouver une casquette afin de se protéger de la lumière sur la partie la plus ensoleillée du Philippe-Chatrier.

S’il n’a passé que 58 % de premières balles, Djokovic a frappé dix as et réussi 25 points gagnants contre seulement 14 fautes directes.

Au premier tour déjà, « Djoko » n’avait laissé que cinq jeux (6-0, 6-2, 6-3) au Suédois Mikael Ymer (80e).

Pour une place en huitièmes de finale, Djokovic affrontera le Colombien Daniel Elahi Galan, 153e mondial et tombeur de l’Américain Tennys Sandgren 6-2, 6-2, 6-3.

S’il venait à être sacré sur la terre battue parisienne, il deviendrait seulement le troisième de l’histoire, après les Australiens Rod Laver et Roy Emerson, à s’offrir au moins deux fois chacun les quatre trophées du Grand Chelem.

Avec Associated Press