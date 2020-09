(Kitzbühel) Fabio Fognini est la plus récente tête de série à s’être fait montrer la sortie à l’Omnium Generali jeudi, après s’être incliné 6-1, 6-2 au deuxième tour devant le 303e joueur mondial Marc-Andrea Hüsler.

Associated Press

L’Italien, le favori du tournoi qui pointe au 12e rang mondial, a disposé d’un laissez-passer pour le deuxième tour. Il disputait son premier match depuis des chirurgies arthroscopiques aux deux chevilles en mai.

Fognini a commis quatre doubles fautes et n’a gagné que huit points au service avant de concéder la première manche en 22 minutes au Suisse.

Hüsler a sauvé trois balles de bris tôt en deuxième manche et s’est accroché jusqu’au bout, scellant l’issue de la rencontre avec un coup droit gagnant.

Il s’agissait de la troisième victoire de Hüsler sur le circuit de l’ATP, et il affrontera maintenant l’Espagnol Feliciano Lopez en quarts de finale.

La défaite de Fognini signifie que l’Argentin Diego Schwartzman est la seule tête de série encore en lice dans ce tournoi.

L’Argentin, deuxième tête de série, a remporté les trois derniers jeux contre l’Autrichien Sebastian Ofner pour signer une victoire de 6-2, 2-6, 7-5.

Plus tôt jeudi, Dusan Lajovic (no 3), Nikoloz Basilashvili (no 4), Hubert Hurkacz (no 5) et Guido Pella (no 7) ont tous baissé pavillon.

Le tournoi sur terre battue, qui se déroule à l’ombre des Alpes autrichiennes, est le premier tournoi de l’ATP à être présenté en Europe depuis février.