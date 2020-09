(Istamboul) Eugenie Bouchard a aisément disposé de la Bulgare Viktoriya Tomova 6-2, 6-4 au premier tour de l’Omnium d’Istanbul, mercredi.

La Presse Canadienne

Bouchard, qui pointe au 272e échelon mondial en simple, a décoché trois as et commis une seule double faute contre Tomova, la 133e raquette au monde. Elle a aussi converti six de ses neuf balles de bris, en route vers la victoire en une heure et 34 minutes.

La Québécoise âgée de 26 ans risque d’être mise davantage à l’épreuve lors du prochain tour, alors qu’elle croisera le fer avec la favorite, la Russe Svetlana Kuznetsova. Cette dernière, qui est âgée de 35 ans, pointe au 34e rang mondial.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La Russe Svetlana Kuznetsova

Bouchard, de Westmount, doit être de retour sur le court un peu plus tard mercredi avec sa partenaire de jeu turque, Eraydin Basak, pour disputer son match de huitièmes de finale du double féminin contre la Néo-Zélandaise Erin Routliffe et la Britannique Naomi Broady.

Il s’agit du premier tournoi de la WTA à se dérouler sur la terre battue européenne en vue des Internationaux de France. L’Omnium d’Istanbul devait initialement être présenté en avril, mais il a été reporté à septembre à cause de la pandémie de coronavirus.