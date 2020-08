Raonic atteint les quarts de finale à New York

(New York) Le Canadien Milos Raonic ne s’est pas éternisé et a battu le Britannique Andy Murray en deux manches identiques de 6-2, mardi, à l’Omnium Western & Southern, à New York.

Associated Press

Seul représentant de l’unifolié encore au tournoi, Raonic a réussi 10 as et a remporté 88 % de ses points en premier service pour accéder aux quarts de finale du tournoi.

Raonic disputera maintenant la victoire au serbe Filip Krajinović, qui a battu le Hongrois Márton Fucsovics 6-2 et 6-1.

Avant le match de Raonic, le Serbe Novak Djokovic avait vaincu l’Américain Tennys Sandgren en deux manches de 6-2 et 6-4. Le cou de Djokovic se portait mieux, et son jeu aussi.

« Je suis agréablement surpris de la façon dont j’ai récupéré et de comment je me sentais. Surtout au niveau du cou, parce que c’est ce qui m’inquiétait », a dit Djokovic, qui a un dossier de 20-0 en 2020. « Il y a quatre ou cinq jours, j’éprouvais beaucoup de difficultés. »

Il s’agit du premier tournoi de l’ATP en plus de cinq mois en raison de la pandémie de COVID-19. Alors que Djokovic a dû être traité par le soigneur lundi et que son jeu ne semblait pas à point, il n’a pas donné beaucoup d’occasions à Sandgren de remporter ce match.

L’Omnium Western & Southern, qui se déroule habituellement à Cincinnati, est présenté sur le même site que les Internationaux des États-Unis cette année à cause de la pandémie de COVID-19. Aucun partisan n’a accès au site.

Djokovic a reçu un test de dépistage positif à la COVID-19 en juin après avoir organisé une série de matchs amicaux en Serbie et en Croatie. Les partisans y étaient admis, et les masques et la distanciation physique n’étaient pas obligatoires.

Djokovic a remporté cinq des sept derniers tournois du Grand Chelem, dont les Internationaux de tennis d’Australie, en février. Sa séquence victorieuse est la plus longue depuis qu’il a amorcé la saison 2011 avec un dossier de 41-0.

Djokovic s’est fait demander s’il pensait pouvoir terminer cette année particulière sans connaître la défaite.

« Écoutez, tout est possible. Nous ne savons pas ce qui va se dérouler après les Internationaux des États-Unis, a-t-il affirmé. Je ne pense pas à ça en ce moment, et ce n’est pas mon objectif, mais je ne me plaindrai pas si ça se produit. »

Djokovic croisera maintenant le fer avec l’Allemand Jan-Lennard Struff en quart de finale. L’autre duel des quarts de finale en haut de tableau mettra en vedette le champion en titre, le Russe Daniil Medvedev, et l’Espagnol Roberto Bautista-Agut.

Medvedev a accédé aux quarts de finale après avoir défait le Slovène Aljaž Bedene 6-3 et 6-3, en après-midi.

Bedene s’est toutefois fait remarquer pour avoir frappé une balle qui a accidentellement atteint un caméraman dans les gradins entre deux points en deuxième manche. Le caméraman n’a pas paru blessé, mais un superviseur de l’ATP est descendu sur le court afin de déterminer si Bedene devait être disqualifié. Ce dernier a finalement reçu un avertissement pour conduite antisportive.

Le Slovène, classé 61e au monde, s’est dirigé vers le caméraman et s’est excusé pour son geste après la rencontre.

Pour sa part, Medvedev, troisième tête de série du tournoi, n’a pas fait face à la moindre balle de bris et a remporté 89 % des points lorsque sa première balle était en jeu.

L’an dernier, la victoire du Russe à l’Omnium Western & Southern avait fait partie d’une séquence de six participations consécutives à des matchs de championnat. Il avait notamment été finaliste à la Coupe Rogers de Montréal, remportée par l’Espagnol Rafael Nadal, et le résultat avait été le même quelques semaines plus tard aux Internationaux des États-Unis.

L’Américain Reilly Opelka a pour sa part éliminé l’Italien Matteo Berrettini en deux manches de 6-3 et 7-6 (4) grâce à 19 as. Opelka affrontera le Grec Stéfanos Tsitsipás, tombeur de l’Américain John Isner 7-6 (2) et 7-6 (4).