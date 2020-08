Kim Clijsters blessée et incertaine pour les Internationaux des États-Unis

(New York) La Belge Kim Clijsters, 37 ans, n’est pas sûre de pouvoir participer aux Internationaux des États-Unis dans dix jours, à cause d’une blessure abdominale qui l’a obligée vendredi à se retirer du tournoi Western and Southern, tournoi préparatoire à Flushing Meadows.