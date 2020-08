(New York) Le tennisman japonais Kei Nishikori a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 dimanche et annoncé son retrait du tournoi préparatoire en vue des Internationaux des États-Unis, qui doit commencer la semaine prochaine.

Associated Press

Nishikori a annoncé la nouvelle, qu’il a qualifiée de « malheureuse », sur son application mobile.

Bien qu’il se retire de l’Omnium Western & Southern — un tournoi sur surface dure habituellement tenu à Cincinnati mais déplacé à Flushing Meadows à cause de la pandémie du coronavirus — il n’a pas précisé ses projets en vue des Internationaux des États-Unis, dont le début est prévu pour le 31 août.

Nishikori a atteint la finale de ce tournoi en 2014, qu’il a perdue aux mains de Marin Cilic. Il a également atteint les demi-finales en 2016 et en 2018.

Le Japonais de 30 ans a expliqué qu’il se trouvait en Floride et qu’il prévoyait s’envoler vers New York lundi. Ces plans ont été annulés.

Il doit présenter une mise à jour de son état de santé vendredi.

« Je me sens bien et j’ai très peu de symptômes, mais je vais bien sûr me placer en isolement total pour la sécurité de tout le monde », a déclaré Nishikori, 31e joueur mondial.