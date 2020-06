Pour le jardinier de Wimbledon, l’herbe sera plus verte en 2021

(Londres) En temps normal, Neil Stubley devrait être en train d’observer anxieusement son gazon : mais non, c’est avec mélancolie et un « étrange sentiment de calme » que le jardinier en chef de Wimbledon contemple ses courts bien verts laissés au repos pour cause de coronavirus.