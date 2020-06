L’UTS, le nouveau tournoi de tennis qui casse les codes et les traditions

(Biot, près de Nice) Entraîneur de la plus grande, Serena Williams, parrain de probables très grands, Coco Gauff et Stefanos Tsitsipas, Patrick Mouratoglou lance samedi sa grande idée : l’Ultimate tennis showdown (UTS), une compétition qui s’affranchit du code de conduite, du public, des médias, des traditions, des instances et même de certaines règles.