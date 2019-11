PHOTO ALASTAIR GRANT, ASSOCIATED PRESS

(Londres) L’Espagnol Rafael Nadal a beau avoir eu raison de Stefanos Tsitsipas 6-7 (4), 6-4, 7-5 à son dernier match du tournoi à la ronde aux Finales de l’ATP, il devra attendre le résultat du match entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev avant de savoir s’il sera du carré d’as.

La Presse canadienne

Si Zverev l’emporte, le parcours de Nadal au tournoi de fin d’année sera terminé. En revanche, si Medvedev s’impose, Nadal pourra encore espérer mettre la main sur ce dernier grand titre qui manque à son palmarès.

Nadal a fait preuve de résilience face à Tsitsipas. S’il n’a jamais concédé une balle de bris dans ce match, il a néanmoins perdu les trois derniers points du bris d’égalité à la première manche pour offrir l’avance au Grec.

Il est parvenu à faire le bris pour prendre l’avance 5-3 à la deuxième manche et de nouveau pour mener 6-5 à la troisième, puis il a confirmé sa victoire en convertissant sa première balle de match lorsque le coup droit de Tsitsipas a échoué dans le filet.

Peu importe la suite des choses, Nadal a désormais l’assurance de terminer l’année au premier rang mondial à la suite de l’élimination dès la phase de groupes de Novak Djokovic, vaincu par Roger Federer jeudi.

C’est la cinquième fois que le vainqueur de 19 tournois du Grand Chelem termine l’année en tête du classement, à égalité au deuxième rang du classement absolu avec Djokovic, Federer et Jimmy Connors. Pete Sampras l’a réussi à six reprises. Nadal, âgé de 33 ans, est le plus âgé chez les hommes à y parvenir.

Il n’a toutefois jamais remporté les Finales de l’ATP malgré une qualification pour la 15e année consécutive. Il a dû se retirer du tournoi à six reprises en raison de blessures et n’a disputé la finale que deux fois, la dernière fois en 2013.