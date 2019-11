Milos Raonic a renoncé à représenter le Canada aux finales de la Coupe Davis en raison d’une blessure au dos et il sera remplacé par l’Ontarien Brayden Schnur pour cette compétition qui se déroulera du 18 au 24 novembre à la Caja Magica de Madrid.

La Presse canadienne

Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Vasek Pospisil sont les autres membres de l’équipe canadienne.

Raonic a expliqué qu’il a besoin du plus de temps pour se rétablir complètement et se préparer en vue de la prochaine saison.

« C’est décevant pour moi de ne pas pouvoir représenter mon pays pour les finales de la Coupe Davis. J’ai confiance en mes coéquipiers et je sais qu’ils donneront tout pour tenter d’aller chercher un premier titre de la Coupe Davis », a confié Raonic dans un communiqué.

Schnur, âgé de 24 ans, occupe présentement le 94e rang mondial après avoir fait un bond de 100 places depuis le début de la saison. Il a notamment créé une surprise en atteignant la finale de l’omnium de New York, un tournoi du circuit 250 de l’ATP, en février dernier.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Brayden Schnur

Il participera à sa deuxième rencontre de la Coupe Davis après avoir été choisi au sein de l’équipe canadienne en 2017 dans le cadre de la rencontre de barrage du groupe mondial opposant le Canada à l’Inde. Il avait alors perdu ses deux affrontements en simple, mais l’équipe canadienne l’avait néanmoins emporté 3-2.

L’édition de la Coupe Davis se déroulera selon un nouveau format cette année. Les 18 pays qualifiés pour les finales ont été divisés en six groupes de trois nations. Le Canada se trouve au sein du Groupe F, avec les États-Unis et l’Italie, et devra affronter ces deux pays dans le cadre du tournoi à la ronde.

Le Canada croisera d’abord le fer avec l’Italie le 18 novembre, puis contre les États-Unis le lendemain. Les finales de la Coupe Davis seront disputées sur des terrains de surface dure.