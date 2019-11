PHOTO KAMIL ZIHNIOGLU, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Le Canadien Denis Shapovalov a facilement vaincu le Français Gaël Monfils 6-2, 6-2 vendredi, lui permettant d’accéder au carré d’as au Masters de Paris.

Jerome Pugmire

Associated Press

Shapovalov, 28e raquette mondiale, a offert un niveau de jeu pratiquement irréprochable, en route vers la victoire en seulement une heure. Le tennisman de Richmond Hill, en Ontario, aura rendez-vous samedi en demi-finales avec le vainqueur du duel entre le Français Jo-Wilfried Tsonga et l’Espagnol Rafael Nadal.

«Rafa» sera assuré de terminer l’année au premier rang s’il gagne le Masters de Paris pour la première fois.

Un peu plus tôt vendredi, le favori Novak Djokovic n’a pas perdu de temps pour s’assurer sa place en demi-finales, disposant de Stefanos Tsitsipas 6-1 et 6-2.

PHOTO CHRISTOPHE ARCHAMBAULT, AGENCE FRANCE-PRESSE Novak Djokovic

Djokovic, éliminé par le Grec il y a trois semaines en quarts de finale de l’Omnium de Shanghai, n’a pas cédé un seul bris. Sa victoire aurait même pu être plus expéditive compte tenu qu’il a mené 5-0 et 40-0 à la première manche, mais Tsitsipas a sauvé trois balles de manche et conservé son service.

Le quadruple champion a réussi le bris au troisième jeu de la deuxième manche, puis il a conservé son service et il a brisé de nouveau son rival pour prendre les devants 4-1. Tsitsipas, qui a perdu son service quatre fois, a semblé se blesser à la cheville gauche en récupérant une balle près de la ligne de fond à la deuxième manche.

Au service pour le match, Djokovic a concrétisé sa victoire à sa première balle de match lorsque Tsitsipas a frappé un coup droit trop long après un court échange.

Djokovic, finaliste l’an dernier, tente de terminer l’année au premier rang du classement. Son prochain adversaire sera Grigor Dimitrov et il a l’avantage 8-1 sur le Bulgare dans leur confrontation, sa seule défaite étant survenue sur la terre battue à l’extérieur il y a six ans.

Dimitrov s’est qualifié pour sa deuxième demi-finale de l’année en disposant de Cristian Garin 6-2, 7-5.

— Avec La Presse canadienne