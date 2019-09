Bianca Andreescu connaît une année impressionnante avec une fiche de 38 victoires et seulement quatre défaites.

Andreescu revient en scène à New York

(New York) La pluie a retardé le début des matchs disputés sur les terrains extérieurs du US Open.

Associated Press

Les organisateurs ont annoncé que le jeu ne pourrait commencer avant 12h30 sur tous les terrains extérieurs.

Le seul match en cours en fin de matinée était celui de quatrième ronde entre Donna Vekic, 23e tête d’affiche, et Julia Goerges, no 26, disputé au Stade Louis Armstrong, qui est doté d’un toit rétractable.

AP Donna Vekic retourne la balle à Julia Goerges.

L’affrontement entre la favorite Naomi Osaka et Belinda Bencic a commencé à midi au stade Arthur Ashe, l’autre installation de Flushing Meadows équipée d’un toit.

La jeune Canadienne Bianca Andreescu tentera pour sa part de poursuivre son parcours, ce soir. Elle a rendez-vous avec la surprenante Américaine Taylor Townsend en huitièmes de finale.

Andreescu, 15e tête de série, connaît une année impressionnante avec une fiche de 38 victoires et seulement quatre défaites. Elle a déjà remporté deux titres en 2019, à Indian Wells et Toronto, deux tournois disputés sur surface dure comme à New York.

AP Taylor Townsend

Le match Andreescu-Townsend suivra en soirée celui entre l’Espagnol Rafael Nadal et le Croate Marin Cilic, au Stade Arthur-Ashe.

Après une première semaine sans histoire, Nadal, deuxième tête de série, aura un défi plus grand à relever contre Cilic.

Nadal a disputé seulement deux matchs jusqu’ici et il a passé seulement un peu plus de quatre heures sur le court, profitant du forfait de son adversaire au deuxième tour et signant des victoires en trois sets dans les autres.

Cilic a remporté le tournoi américain en 2014.