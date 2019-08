(New York) Cette fois, Roger Federer n’a pas perdu de temps. Le Suisse s’est imposé en trois manches pour la première fois cette année aux Internationaux des États-Unis, défaisant Daniel Evans 6-2, 6-2, 6-1 pour s’assurer son billet pour les huitièmes de finale.

Associated Press

Federer, troisième tête de série et quintuple champion à Flushing Meadows, avait perdu la première manche à ses deux précédents matchs, mais cela n’a pas été le cas contre Evans, 58e joueur mondial. Il a réussi 48 coups gagnants et 10 as pour s’assurer facilement la victoire, sa 18e d’affilée au troisième tour au tournoi new-yorkais.

L’histoire joue toutefois contre lui puisqu’aucun homme n’a encore perdu la première manche de ses deux premiers matchs et a ensuite remporté le tournoi. Federer est en quête d’un 21e titre en Grand Chelem, ce qui améliorerait son record chez les hommes.

« En fin de compte, ce qui est le plus important pour moi c’est que je me retrouve au quatrième tour. Même après ces deux lents départs, a indiqué Federer. Je me suis donné l’occasion de faire mieux et c’est ce que j’ai accompli. »

Tout en saluant la prestation de son adversaire, Evans s’est dit déçu de l’heure du match. Le Britannique avait eu besoin de quatre sets pour surprendre le Français Lucas Pouille, 25e tête de série, jeudi.

« Ç’aurait été bien que nous disputions le deuxième match de la journée ou de jouer en soirée, a déclaré Evans. Je ne sais pas qui joue contre Novak (Djokovic), mais j’imagine qu’il fallait tirer à la courte paille et j’ai perdu. »

Le prochain adversaire de Federer sera le Belge David Goffin, 15e tête de série, vainqueur d’un duel contre l’Espagnol Pablo Carreno Busta en trois manches de 7-6 (5), 7-6 (9), 7-5.

Dans le dernier match de la journée au stade Arthur-Ashe, Djokovic, le favori du tournoi, n’a fait qu’une bouchée de l’Américain Denis Kudla. Le Serbe a triomphé facilement 6-3, 6-4, 6-2.

PHOTO DON EMMERT, AFP Novak Djokovic

Lors de sa victoire de mercredi, Djokovic avait été ennuyé par une blessure à l’épaule gauche, qui avait d’ailleurs nécessité l’intervention du soigneur. L’épaule n’a pas semblé l’importuner contre Kudla.

« J’ai réussi à jouer pratiquement sans douleur, a affirmé Djokovic. C’est une grande amélioration. »

Djokovic affrontera maintenant le Suisse Stanislas Wawrinka, champion à Flushing Meadows en 2016. Ce dernier a eu raison de l’Italien Paolo Lorenzi 6-4, 7-6 (9), 7-6 (4) pour passer au quatrième tour.

Nishikori éliminé

PHOTO EDUARDO MUNOZ ALVAREZ, AP Kei Nishikori

Ajoutez le nom de Kei Nishikori à la liste des têtes de série qui ont subi l’élimination dès la première semaine au tableau masculin.

Nishikori, no 7 et finaliste à New York en 2014, s’est incliné face à Alex de Minaur, no 38, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3. Il ne reste donc plus que la moitié des 12 premières têtes de série encore en action. Parmi les autres qui ont déjà plié bagage, on note Dominic Thiem, no 4, Stefanos Tsitsipas, no 8, Karen Khachanov, no 9, et Roberto Bautista Agut, no 10 ­.

Il restait déjà moins de têtes de série (15) que de joueurs non classés parmi les têtes de série (17) à participer à la troisième ronde, une première depuis 2001 aux Internationaux des États-Unis.

De Minaur, un Australien de 20 ans, qui a remporté deux tournois cette année, dont celui d’Atlanta également disputé sur surface dure le mois dernier, a dominé Nishikori en fond de court et il a tiré avantage des 60 fautes directes de son adversaire.

Au prochain tour, De Minaur aura rendez-vous avec le Bulgare Grigor Dimitrov, tombeur du Polonais Kamil Majchrzak en trois sets de 7-5, 7-6 (8), 6-2.

L’Allemand Dominik Koepfer a quant à lui défait le Géorgien Nikoloz Basilashvili (no 17) en quatre manches de 6-3, 7-6 (5), 4-6, 6-1. Il est devenu le deuxième qualifié à atteindre la ronde des 16 à New York au cours des 10 dernières années, rejoignant le Canadien Denis Shapovalov, qui avait réalisé l’exploit en 2017.

Koepfer aura maintenant sur sa route le Russe Daniil Medvedev (no 5), qui est venu à bout de l’Espagnol Feliciano Lopez 7-6 (1), 4-6, 7-6 (7), 6-4.