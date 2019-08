Félix Auger-Aliassime (à gauche) et Denis Shapovalov (à droite)

Le deuxième duel entre Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime aux Internationaux des États-Unis aura à nouveau laissé les amateurs sur leur faim.

La Presse canadienne

Un an après qu’Auger-Aliassime eut déclaré forfait en troisième manche contre son compatriote canadien et ami en raison d’un coup de chaleur et d’un rythme cardiaque élevé, Shapovalov n’a fait qu’une bouchée de son rival, s’imposant 6-1, 6-1, 6-4 en une heure 37 minutes.

Après avoir atteint les demi-finales à l’Omnium de Winston-Salem la semaine dernière, Shapovalov semble avoir enfin retrouvé sa fougue. Il a réussi 28 coups gagnants contre Auger-Aliassime, qui en a réussi seulement neuf.

Auger-Aliassime, 18e tête de série, a aussi commis 27 fautes directes et a gagné seulement sept des 26 points disputés sur sa deuxième balle de service. Shapovalov a brisé le service du Québécois à six reprises.

Shapovalov a ainsi vengé un revers de 6-2, 7-6 (7) encaissé aux mains d’Auger-Aliassime en mai à l’Omnium de Madrid.

Au deuxième tour, Shapovalov affrontera le vainqueur du match entre le Suisse Henri Laaksonen et l’Italien Marco Cecchinato.