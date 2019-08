 Coupe Rogers: Auger-Aliassime au 3e tour, Raonic forfait, Shapovalov éliminé 

Auger-Aliassime affrontera maintenant le gagnant du duel entre le Russe et sixième tête de série Karen Khachanov et le Suisse Stanislas Wawrinka. Il célébrera son 19 e anniversaire de naissance jeudi, quand il devrait jouer son match de troisième tour.

Thiem, deuxième tête de série, a éliminé la coqueluche de l'édition 2017 de la Coupe Rogers en trois manches de 6-4, 3-6, 6-3.

Shapovalov était arrivé à la Coupe Rogers au coeur d'une séquence de cinq revers et avec seulement deux victoires à sa fiche à ses neuf dernières sorties. Il était aller se changer les idées dans la région de Toronto au cours des dernières semaines et il a retrouvé le sentier de la victoire en battant le Français Pierre-Hughes Herbert au premier tour.

Espérant inscrire une deuxième victoire en carrière contre un membre du top-5 mondial, après celle contre Rafael Nadal à Montréal il y a deux ans, Shapovalov a offert une belle opposition à Thiem. La quatrième raquette mondiale a toutefois gagné quelques points importants de plus pour s'imposer.

« C'est dommage, mais je dois accepter ce résultat. Je pense que c'est un match qui va me donner beaucoup de confiance, a mentionné Shapovalov, 32e au classement mondial. Je me suis prouvé que mon jeu est à point, que je peux rivaliser avec un joueur de sa trempe et que je peux me donner une chance de le battre.

"Il n'y a rien de mal avec ce match. Je ne peux qu'en tirer du positif. »

Thiem, qui a remporté un troisième titre en 2019 la semaine dernière en Autriche, a ainsi gagné un premier match en carrière à la Coupe Rogers après cinq défaites d'affilée.

Shapovalov a gaspillé quatre balles de bris en première manche avant que Thiem en obtienne une première au neuvième jeu. Shapovalov a accordé le bris en commettant une double faute.

L'Ontarien âgé de 20 ans a repris vie en deuxième manche, brisant le service de Thiem au sixième jeu. Cependant, l'Autrichien de 25 ans a gardé son calme et a été en mesure d'aller chercher le bris qui a fait la différence au huitième jeu de la manche ultime.

« C'était un bon match et les deux joueurs jouaient bien, a noté Shapovalov. J'ai certainement eu des chances de gagner la première manche. [...] Il a bien fait pour s'accrocher grâce à son service et je n'ai pas profité de mes occasions.

"En deuxième manche, nous avons tous les deux haussé notre niveau de jeu. Le troisième set était aussi très bon. Il a mieux servi lors des deux dernières manches. »

Au troisième tour, Thiem affrontera le Croate et 14e tête de série Marin Cilic, qui a vaincu l'Australien John Millman 6-3, 6-4

Nadal fait fi de la pluie

L'Espagnol Rafael Nadal a fait fi de trois délais provoqués par la pluie et a atteint le troisième tour de la Coupe Rogers, plus tôt dans la journée.

Champion en titre et favori à Montréal, Nadal a vaincu le Britannique Daniel Evans 7-6 (6), 6-4. Le match a officiellement duré deux heures deux minutes. En réalité, il s'est échelonné sur environ quatre heures et demie.