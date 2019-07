La rivalité Federer-Nadal renouvelée à Wimbledon

Après avoir passé plus d'un an et demi sans jamais s'affronter, Roger Federer et Rafael Nadal croiseront le fer dans un deuxième tournoi majeur consécutif en demi-finales à Wimbledon.

Le mois dernier, Nadal a porté un coup à Federer sur la terre battue, en route vers une victoire en trois sets en demi-finales des Internationaux de France qui a mis la table pour sa conquête d'un 12e titre à Roland Garros.

«Les conditions de jeu étaient très difficiles. Mais ç'a été très agréable de jouer contre "Rafa", sur ce terrain, a admis Federer. Et, bien sûr, j'adorerais jouer contre lui ici à Wimbledon.»

Vendredi, Federer verra son souhait exaucé puisqu'il aura rendez-vous avec l'Espagnol sur la pelouse londonienne. Il tentera alors d'obtenir son neuvième titre en carrière au All England Club.

«C'est très important pour moi, a évoqué Nadal, et pour lui aussi, j'imagine.»

Ce sera leur 40e duel sur le circuit de l'ATP; Nadal mène 25-14. Ce sera leur 14e affrontement dans un tournoi du Grand Chelem; Nadal mène 10-3. Et c'est la quatrième fois qu'ils croiseront le fer sur le court central; Federer mène 2-1.

Nadal a cependant remporté leur dernier tête-à-tête, arrachant une victoire de 9-7 au cinquième set à Federer en finale en 2008 - plusieurs considèrent que c'était le plus grand match de l'histoire du tennis -, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon.

Ce ne sera plus jamais un problème, puisqu'un toit rétractable et des réflecteurs ont été installés dans le stade principal dès l'année suivante. Un autre toit rétractable a aussi été ajouté au court no 1 cette année.

Qu'est-ce qui est demeuré identique? Federer et Nadal font toujours partie de l'élite de leur sport.

Difficile de croire que ça fait plus d'une décennie depuis que les deux rivaux se sont affrontés pour la dernière fois au All England Club, et c'est encore plus difficile de croire qu'ils ont dominé le circuit masculin pendant aussi longtemps.

Federer domine le tennis masculin avec 20 titres du Grand Chelem. Nadal est deuxième à 18. Si on ajoute le favori Novak Djokovic, qui est troisième avec 15 titres majeurs, alors nous obtenons un trio qui a remporté 53 des 64 derniers trophées majeurs. Le Serbe aura rendez-vous avec l'Espagnol Roberto Bautista Agut dans l'autre demi-finale vendredi.

Ça inclut 14 des 16 derniers titres à Wimbledon. Et 10 d'affilée au cours des deux dernières saisons et demie.

Djokovic convoite son cinquième trophée, et son deuxième consécutif, au All England Club, tandis que Bautista Agut disputera son premier match de demi-finales dans un tournoi majeur.

Djokovic mène 7-3 dans les duels contre Bautista Agut en carrière, mais la 23e tête de série a remporté leurs deux affrontements cette saison - chaque fois sur le ciment.

«Je vais miser sur mon expérience dans ce genre de matchs, afin de préparer ma stratégie, a confié Djokovic. J'espère que je serai en mesure d'appliquer mon plan de match.»