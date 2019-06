Stan Wawrinka gagne un marathon à Roland-Garros

Federer, la troisième tête de série, est sur une lancée ; il n'a toujours pas concédé le moindre set dans ce tournoi. Il a fait fi de la chaleur dimanche - le thermomètre indiquait 31 degrés Celsius en après-midi à Paris - et s'est adjugé une quatrième victoire en autant d'affrontements contre Meyer, un tennisman qualifié.

Après avoir concédé le deuxième set à la suite d'un bris de service, Mayer a violemment frappé une balle en signe de frustration et écopé d'un avertissement de l'arbitre pour son comportement.

C'était la deuxième fois que le Suisse disposait de Mayer dans un tournoi du Grand Chelem - l'autre s'était aussi produite en sets consécutifs, au premier tour des Internationaux des États-Unis en 2015.

« Je souhaitais me rendre loin dans le tournoi, et me voici en quarts de finale, donc je suis très, très satisfait jusqu'ici, a déclaré Federer. J'ai très bien servi et Leonardo avait de la difficulté avec ses retours. J'ai donc pu appliquer de la pression sur son jeu, et en conséquence je suis très satisfait de ma performance. »

Federer tente d'obtenir un 21e titre du Grand Chelem. Il a gagné son seul titre sur la terre battue parisienne en 2009.

Nadal dépasse Emerson au quatrième rang